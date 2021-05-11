Реакція 39-річної горили на новонароджену дитину здивувала американку (відео)

Горила Кікі з Бостонського зоопарку почала перебирати пальцями по склу вольєра, немов намагаючись погладити новонародженого малюка

Фото: Michael Austin | YouTube

Американка Еммілі Остін разом з чоловіком і новонародженим сином Каньоном, якому недавно виповнилося п'ять тижнів, вирушили на прогулянку до Бостонського зоопарку. Вони давно мріяли відвідати виставку горил, і ось їм випала така можливість. Однак те, що сталося там, їх неабияк здивувало!

Про це пише американська газета SunHerald.

Насамперед Остін підійшла до вольєра, в якому жила 39-річна горила Кікі. Тварина почала прикладати свої великі долоні до скла. Коли ж Еммілі показала горилі крихітну ручку Каньйона, та почала перебирати пальцями, немов намагаючись погладити дитину.

"Це було так емоційно. Чудово, що тварина відчуває те ж, що і ти, – розповідає Еммілі. – В очах Кікі був такий вираз, ніби вона думала: "Він такий гарний, він такий дорогоцінний".

Користувачі мережі у коментарях пишуть, що від побаченого у них на очі навертаються сльози.

Нагадаємо, раніше тематичний парк у Тампа-Бей опублікував на своїй сторінці в мережі відео, яке швидко стало вірусним. На записі показано, як горила грається зі своїм тренером Рейчел Хейл. Крім цього, в інтернеті показали найрідкісніших у світі горил.

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