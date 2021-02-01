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На відео показали найгіршу в світі квартиру для оренди

Сьогодні, 10:43

Вона розташована на Манхеттені, в районі Вест-Віллідж

Ріелтор з Нью-Йорка показав найгіршу в світі, на його думку, квартиру для оренди. Вона розташована в одному з будинків престижного району Вест-Віллідж на Манхеттені.

Цей ролик в соціальній мережі TikTok сподобався двом мільйонам користувачів, десятки тисяч залишили під ним уїдливі коментарі.

Судячи з відео, загальна площа приміщення не перевищує 10 квадратних метрів. Санвузла в квартирі немає – орендар буде змушений користуватися спільним туалетом, розташованим у коридорі на поверсі. В іншій стороні коридору є спільна душова з однією кабінкою.

@newyorkcityrealtor

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original sound – New York City Realtor

Всередині квартири майже немає меблів, стоїть лише міні-кухня з маленьким холодильником і без плити, а також вбудована шафа. А ось вартість оренди вражає – 1,65 тисячі доларів на місяць.

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У коментарях до відео користувачі соцмережі зазначили, що вони бачили притулки для бездомних і в'язниці з кращими умовами проживання. "Не дивно, що нью-йорківці такі злі", – додав один з підписників.

Нагадаємо, ціни на ринку оренди житла вже давно повільно повзли вгору, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

Дивіться відео: скільки коштує оренда житла за кордоном

До того ж, ТОП причин, за якими українцям відмовляють в оренді квартир.

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Джерело: Сьогодні
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