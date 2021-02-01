На відео показали найгіршу в світі квартиру для оренди
Вона розташована на Манхеттені, в районі Вест-Віллідж
Ріелтор з Нью-Йорка показав найгіршу в світі, на його думку, квартиру для оренди. Вона розташована в одному з будинків престижного району Вест-Віллідж на Манхеттені.
Цей ролик в соціальній мережі TikTok сподобався двом мільйонам користувачів, десятки тисяч залишили під ним уїдливі коментарі.
Судячи з відео, загальна площа приміщення не перевищує 10 квадратних метрів. Санвузла в квартирі немає – орендар буде змушений користуватися спільним туалетом, розташованим у коридорі на поверсі. В іншій стороні коридору є спільна душова з однією кабінкою.
@newyorkcityrealtor
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Всередині квартири майже немає меблів, стоїть лише міні-кухня з маленьким холодильником і без плити, а також вбудована шафа. А ось вартість оренди вражає – 1,65 тисячі доларів на місяць.
У коментарях до відео користувачі соцмережі зазначили, що вони бачили притулки для бездомних і в'язниці з кращими умовами проживання. "Не дивно, що нью-йорківці такі злі", – додав один з підписників.
Нагадаємо, ціни на ринку оренди житла вже давно повільно повзли вгору, але пандемія коронавірусу внесла свої корективи.
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