На картах Google знайшли величезний "інопланетний корабель" (фото)

Загадковому явищу знайшлося пояснення

В околицях американського містечка Очопі у штаті Флорида знайдений об'єкт, що нагадує інопланетний корабель. "Фото НЛО" користувачі помітили на Google-картах, а потім опублікували його на платформі Reddit.

На знімку показано, як з-під хмар видніється літаючий об'єкт у формі дисковидного блюдця. Однак при ближчому розгляді загадковому явищу знайшлося пояснення – це звичайний земний метелик.

Фото: Google-карти

Як повідомляє видання Daily Star, пролетівши близько до об'єктива, він створив оптичну ілюзію: система штучного інтелекту змішала зображення, частково "розчинивши" комаху в хмарі.

Нагадаємо, раніше у відкритому доступі з'явилися секретні документи Центрального розвідуправління США, пов'язані з повідомленнями про НЛО. Всі матеріали опублікував засновник інтернет-ресурсу The Black Vault Джон Грінвальд-молодший.

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Крім цього, Google допоміг виявити НЛО біля Зони 51, яку не так давно намагалися штурмом взяти конспірології.

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