Музиканти з шести країн записали трек зі співочим котом. Відео стало вірусним

Музикант записав мелодію за участю кота, а до його запису додали свої партії й інші виконавці

Музикант Девід Скотт з Південної Африки придумав пісню, у якій соліст – кіт. Відео зі співочим чотирилапим стало вірусним у Мережі.

Запис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Відео зі співочим котом він записав ще у травні, але вірусним воно стало тільки зараз. Інші виконавці з різних країн додавали свої партії з інструментами і в результаті вийшла повноцінна композиція.

Цей ролик об'єднав музикантів з таких країн:

Україна;

Бразилія;

Чехія;

Росія;

США;

"Моя найамбітніша колаборація в інтернеті на сьогоднішній день", – написав Девід Скотт у соцмережі.

Раніше ми показували, як у Китаї кіт всю ніч чекав господиню і плакав, заглядаючи в камеру відеоспостереження.

Крім того, кіт, який нюхав м'яту, потрапив на відео і став зіркою інтернету.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися