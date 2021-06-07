Музиканти з шести країн записали трек зі співочим котом. Відео стало вірусним
Музикант записав мелодію за участю кота, а до його запису додали свої партії й інші виконавці
Музикант Девід Скотт з Південної Африки придумав пісню, у якій соліст – кіт. Відео зі співочим чотирилапим стало вірусним у Мережі.
Запис він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Відео зі співочим котом він записав ще у травні, але вірусним воно стало тільки зараз. Інші виконавці з різних країн додавали свої партії з інструментами і в результаті вийшла повноцінна композиція.
Цей ролик об'єднав музикантів з таких країн:
- Україна;
- Бразилія;
- Чехія;
- Росія;
- США;
"Моя найамбітніша колаборація в інтернеті на сьогоднішній день", – написав Девід Скотт у соцмережі.
Раніше ми показували, як у Китаї кіт всю ніч чекав господиню і плакав, заглядаючи в камеру відеоспостереження.
Крім того, кіт, який нюхав м'яту, потрапив на відео і став зіркою інтернету.
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