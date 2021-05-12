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Чоловік завів 16 дружин, став батьком 151 дитини і не планує зупинятися

Сьогодні, 09:58

Чоловік вважає, що його проєкт уже почав давати плоди: діти щодня дарують батькові подарунки і допомагають фінансово

Фото: Metro.co.uk

66-річний житель Зімбабве Мішек Няндоро завів 16 дружин і став батьком 151 дитини. Чоловік вважає, що тільки Бог має право вирішувати, скільки йому судилося мати дружин та дітей.

Про це повідомляє газета Metro.

Весілля Няндоро з 16-ю дружиною відбулося у 2015 році. Після цього він планував обзавестися ще однією дружиною, але не зміг через фінансові труднощі у сім'ї. Тепер він вже готовий до цього – наступне весілля призначене на червень.

У нас є ще одна цікава новина для вас: раніше ми підготували календар найкращих подарунків на головні свята травня.

50 дітей багатоженця вчаться у школі, шестеро служать у Національній армії Зімбабве, двоє стали поліцейськими, а 11 дітей працюють за іншими професіями. 13 його дочок вже вийшли заміж, а 23 сини – одружилися. Один із синів пішов стопами Няндоро і завів чотирьох дружин.

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Чоловік вважає, що його проєкт вже почав давати плоди: діти щодня дарують батькові подарунки і допомагають фінансово.

"Дружини готують найсмачнішу їжу, тому що, згідно з правилом, я їм тільки те, що мені подобається, а несмачні страви я викидаю", – розповідає він.

Фото: Metro

За словами Мішека, якщо економіка стабілізується, то наступного року в нього буде на дві-три дружини і на кілька дітей більше.

"Якщо на те буде воля Всевишнього, я заведу сотню дружин і тисячу дітей", – пояснює зімбабвієць.

Сім'я Няндоро переважно веде сільське господарство. Нещодавно уряд виділив йому додатково 93 гектари землі недалеко від гір Мвурві.

Нагадаємо, 26-річного чоловіка на ім'я Дінеш з індійського штату Тамілнад побили дві жінки – його дружини. Вони стверджують, що хотіли помститися чоловікові, який побажав укласти ще один шлюб. А в Канаді засудили багатоженця: він був одружений з 24 жінками.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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