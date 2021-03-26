Чоловік зібрав колекцію з 365 годинників. Навіщо йому так багато і що він з ними робить (відео)

Скільки ж потрібно часу, щоб перевести стрілки на всіх цих годинниках!

У німця Вернера Стехбарта колекція з 365 годинників. Раніше, щоб перевести стрілки на всіх годинниках, він запрошував в гості друзів. Тепер робить це сам. Скільки часу витрачає чоловік – розповідаємо в матеріалі.

Нещодавно ми писали про те, чи варто купувати розумні годинник і кому вони потрібні.

Щоб побачити, як Вернер переводить стрілки своїх годинників, потрібна не одна хвилина. Навіть якщо дивитися в прискореному режимі. У реальному часі – роботи багато, каже житель Німеччини. У ніч на неділю, 28 березня, він спати не буде.

Анна Левицька, новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

"Раніше, коли було більше запалу, я влаштовував вечірки: запрошував друзів і між другою і третьою ночі ми переводили стрілки годинників. Тепер я роблю це сам", – ділиться колекціонер.

Вернеру 74 роки, і для нього колекціонування – це історія всього життя. А почала цю історію його мати.

"Мама завжди любила привозити мені сувеніри з поїздок. Якось сказала: "Ось тобі годинник, і кожен рік, коли ми будемо вирушати в подорож, ти будеш отримувати ще один". Так все і почалося", – поділився Вернер в сюжеті.

Першим був сувенір з Акапулько, що в Мексиці. Потім – з Гаваїв. Згодом Вернер подорослішав, став льотчиком і вже сам почав привозити годинник із зарубіжних поїздок. У його колекції є екземпляри навіть з французького Діснейленду та місцевої Баварії.

Всього в колекції німця 365 годинників. Тому нових він майже не купує, хіба що один – високосного року, як виняток.

"Годинник – це любов мого життя. Увечері – люди вживають таблетки, щоб заснути. А я сідаю в зручне крісло і слухаю їхнє цокання. Після відчуваю себе спокійним і розслабленим – можу лягати в ліжко і міцно спати", – зізнається чоловік.

А ще годинник – це прекрасне нагадування про те, що час тече швидше, ніж здається – каже Вернер. І радить цінувати кожен свій день.

Нагадаємо, що в ніч з 27 на 28 березня 2021 року, рівно о 3 годині, в Україні відбудеться перехід на літній час. Раніше ми розповідали, як правильно переводити стрілки годинника в березні.

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