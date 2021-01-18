Чоловік зняв на телефон, як у нього потрапляє блискавка

В результаті інциденту він не постраждав

Бразилець Жозе Омар де Олівейра і його друг Клаудіо зняли на відео, як у них потрапляє блискавка. Інцидент стався в шести кілометрах від бразильського муніципалітету Міндурі, штату Мінас-Жерайс. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Meteored.

"Коли я побачив поруч сонце і дощ, то вирішив зняти це на відео, щоб показати, який величний Господь і прекрасна природа, – розповідає Олівейра. – У цей момент в мене вдарила блискавка. Я відчув поштовх та впав".

Відео: Jose Omar de Oliveira

За словами чоловіка, вони з другом швидко побігли до машини, щоб сховатися. Бразилець думає, що блискавку притягнув його мобільний телефон.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше Донна Тіззард з британського міста Рекса зняла на відео сильний удар блискавки, що підпалив будинок.

Дивіться відео: жінка зняла на відео удар блискавки у свій телефон

До того ж, ми писали про новий природний рекорд: півтори тисячі блискавок за п'ять хвилин зняли на відео.

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