Чоловік протверезів після свят і дізнався, що змінив своє ім'я

Британець знайшов під дверима конверт з новими документами

30-річний Томас Додд з британського селища Кліфтон Кемпфілл (графство Стаффордшир) забагато випив на новорічні свята і жартома змінив ім'я на Селін Діон (ім'я відомої канадської співачки). Про це повідомляє видання NME.

За словами чоловіка, після свят він прийшов з роботи й побачив під дверима конверт з документами, оформленими вже на нове ім'я. У нього це викликало шок.

"Спочатку подумав про те, як я розповім HR-відділу на роботі, що мені потрібно поміняти електронну пошту? Також я молюся, щоб мене не зупинила дорожня поліція. Більш того, мені довелося заплатити за вісім додаткових документів – кожен по 10 фунтів!" – розповідає британець.

Цікаво, що найближчим часом Томас не планує змінювати своє ім'я назад.

"Пробував виконувати пісні Селін Діон у душі і можу запевнити всіх, що я не успадкував її голосу або банківського рахунка. Але якщо ця новина дійде до Селін, переконайся, що поруч зі мною є дефібрилятор", – сміється Томас.

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