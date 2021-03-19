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Чоловік оприлюднив фото своєї дружини відразу після пологів, але не врахував одну деталь

Сьогодні, 10:13

Породілля поділилася подробицями цієї незручної історії

Щасливий батько зробив фотографію своєї дружини з дитиною після пологів, аби похизуватися родичам, проте не врахував одну маленьку, але важливу деталь – він забув обрізати знімок, на якому його дружина лежала на ліжку, оголена до пояса.

Фото: tiktok.com/@wenfreed

Подробицями цієї незручної історії на своїй сторінці у TikTok поділилася сама породілля. За її словами, партнер надіслав родичам фотографію, зроблену в пологовому залі буквально через кілька хвилин після того, як малюк народився. Але він не помітив, що її лікарняна сорочка піднята вище стегон.

Ролик, на якому жінка розповідає про цей незручний момент, побачило більше 700 тисяч користувачів.

Відео: tiktok.com/@wenfreed

"Тепер у вашій родині немає таємниць", "Мені дуже шкода", "Боже, я б вбила свого чоловіка", – пишуть підписники жінки.

Цікаво, що деякі мами також поділитися своїм сумним досвідом.

"Я народжувала у відділення невідкладної допомоги, а мій чоловік зробив фотографію моєї дочки, що саме виходила з мене. На задньому плані можна було побачити мої нирки", – написала у коментарях одна жінка. "Так, у мене теж було щось подібне. Чоловік фотографував дитину на вагах, а мене зашивали на задньому плані", – додала друга.

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Нагадаємо, раніше сталася не менш цікава історія. 32-річна британка Мелані Бассетт із вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою в Британії, яка змогла зробити це.

До того ж вагітна близнятами Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: tiktok.com/@wenfreed
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