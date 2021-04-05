Чоловік купив відразу два щасливі лотерейні квитки і виграв 105 тисяч доларів

Американець поки що не вирішив, що робитиме з грошима

Генрі Гарві з американського штату Північна Кароліна, який виграв у лотерею п'ять тисяч доларів, через два тижні став володарем ще одного великого виграшу. Про це повідомляє портал Journal De Montreal.

За словами щасливчика, він ще не встиг отямитися від першої перемоги, коли дізнався про новий виграш. Чоловік купив лотерейний квиток, стер захисний шар і з подивом виявив, що його новий виграш становить 100 тисяч доларів, тобто у 20 разів більше, ніж попередній.

"Два тижні тому я виграв п'ять тисяч доларів, а цього разу я був украй вражений, коли стер захисний шар і побачив, що переміг", – згадує чоловік.

Американець поки що не вирішив, що робитиме з грошима, і має намір покласти їх у банк. "Це було шоком", – зізнався Генрі Гарві.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні розповідали про 73-річного пенсіонера із США, який виграв у лотерею пів мільйона доларів завдяки допомозі касира в супермаркеті. Курйозний інцидент стався в окрузі Дікінсон, що в американському штаті Мічиган.

Крім цього, ми писали про жительку австралійського міста Бандаберг, яка подарувала чоловікові на день народження скромний подарунок – лотерейний квиток Saturday Gold Lotto. Він виявився виграшним і приніс йому 502,5 тисячі австралійських доларів (9,2 млн гривень).

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