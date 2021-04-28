Можна з глузду з'їхати! Між хмарочосами з'явився величезний прозорий басейн (фото)

Басейн Sky Pool на південному заході Лондона став найбільшим у своєму роді. Його глибина – три метри, а ширина – 25 м. Однак поплавати в ньому можуть тільки жителі мікрорайону

На південному заході Лондона між десятими поверхами двох будинків ЖК Nine Elms встановили величезний прозорий басейн Sky Pool. Його вага перевищує 400 тонн, а товщина стінок досягає 300 мм. Конструкція розташована на висоті 35 метрів – звідти відкривається приголомшливий вид на місто!

Про це повідомляє CBS.

Експерти стверджують, що басейн став найбільшим у своєму роді. Глибина "повітряного" басейну три метри, а ширина – 25 метрів. Він входить в екологічний проєкт Embassy Gardens EcoWorld Ballymore.

Фото: CBS

Зазначається, що поплавати там можуть тільки жителі мікрорайону. До речі, вартість квартири у ЖК Nine Elms – мінімум півтора мільйона доларів.

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Фото: CBS

Sky Pool пройшов випробування на міцність на американському заводі Reynolds в штаті Колорадо. Потім його відправили з США до Великої Британії по океану. Величезну конструкція підняли на місце за допомогою 750-тонного мобільного крана.

Фото: CBS

Офіційно басейн представлять мешканцям з концертом 19 травня.

Нагадаємо, на Канарах поліція у басейні затримала туристку, яка порушила карантин.

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