Модель без білизни у пустелі Дубая образила віруючих (фото)

Дівчина сфотографувалася з оголеними грудьми

27-річна бразильська модель Луана Сандей влаштувала відверту фотосесію у пустелі Дубая і тим самим викликала шквал критики з боку віруючих. Пізніше дівчина пояснила цей вчинок своїм підписникам в Instagram.

Фото: Instagram | Luana Sandien

На кадрах, що облетіли весь інтернет, модель фотографується з оголеними грудьми, прикриваючи їх рукою. Луана одягла білі штани з візерунками і чорно-білу бандану на голову. Її образ доповнили сонцезахисні окуляри, браслети і персні.

Фото: Instagram | Luana Sandien

Реакція користувачів Мережі не змусила себе чекати. Юзери пишуть, що в Дубаї поява на публіці топлес може привести до арешту.

"Чому тебе не заарештували за позування оголеною?", "Ти маєш сісти в тюрму", "Вона дуже сильно ризикує", "Це негарно. Не треба приїжджати, якщо ти не поважаєш закон і культуру. Такі витівки ставлять нашу репутацію під сумнів", "Ти зобов'язана дотримуватися правил країни, в якій перебуваєш", – висловлюються вони.

Фото: Instagram | Luana Sandien

У свою чергу, дівчина пояснила, що не хотіла ображати почуття віруючих, саме тому вона прикрила груди руками. "Це одні з моїх найкращих фотографій, які я коли-небудь робила, але я не хотіла нікого ображати. Я прикрила свої груди, бо знала, що в Дубаї заборонено виходити на вулицю голою", – написала Санд.

Фото: Instagram | Luana Sandien

Нагадаємо, 32-річна Instagram-модель Анастасія Філдс прославилася на весь інтернет завдяки своїм оголеним знімкам, зробленим у публічних місцях.

До того ж, співробітники авіакомпанії Southwest Airlines ледь не вигнали з літака 26-річну модель Playboy Ів Марі. Жінці, яка збиралася летіти з Далласа в Талсу разом зі своїм семирічним сином, зробили зауваження через її відверте вбрання.

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