Немовля народилося, поки його батько і мати сперечалися, чи варто викликати швидку

Поки жінка народжувала, її чоловік консультувався з лікарями по телефону

34-річна вчителька Анна-Марія Дакерс з британського міста Саттон-Колдфілд посперечалася з чоловіком про те, чи варто викликати швидку допомогу, і народила дитину дорогою до пологового будинку.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Анна-Марія попросила чоловіка викликати швидку допомогу. Той подумав і вирішив, що вони можуть доїхати й самостійно, оскільки сім'я живе поруч з лікарнею. Пологи почалися, коли Дакерс в супроводі чоловіка йшла до припаркованого поруч з будинком авто.

"Він спробував провести мене до машини, але я зрозуміла, що не витримаю, і почала народжувати", – заявила жінка.

Сусідки почули крики породіллі, схопили рушники та прибігли до неї на допомогу. Поки британка народжувала, її чоловік консультувався з лікарями по телефону. На щастя, все обійшлося і на світ з'явився здоровий хлопчик – його назвали Джек.

Фото: SWNS

Після того, як дитина народилася, приїхали лікарі швидкої допомоги: вони перерізали пуповину і відвезли матір та новонародженого на обстеження до лікарні. Через кілька місяців їх благополучно виписали додому.

Фото: SWNS

Дакерс подякувала всім за допомогу, а її чоловік подарував сусідкам квіти.

Якщо ви теж хочете потішити рідних і близьких людей, зробіть їм приємний сюрприз до свят: раніше ми опублікували спеціальний календар подарунків на квітень.

Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше сталася не менш цікава історія. 32-річна британка Мелані Бассетт із вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою в Британії, яка змогла це зробити.

До того ж вагітна близнятами Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися