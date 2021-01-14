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Мімімі дня: в Мексиці народився перший антарктичний пінгвін

Сьогодні, 17:45

Пташеня вже самостійно ходить і вміло розмахує крилами

Перший антарктичний пінгвін народився в Мексиці. Пташеня по імені Алекс вилупився в акваріумі Мехіко. Важить – півтора кілограма. Як розвивається малюк і що вже вміє робити – далі в матеріалі.

Сюжет Гончаренко Олени
Відео: Сьогодні

Поки в зоопарку австралійського міста Перт живе рідкісний північний чубатий пінгвін П'єр, який любить дивитися фільми, в Мексиці народився перший антарктичний пінгвін Алекс. Пташеня, яке вилупилося в акваріумі Мехіко, вже самостійно ходить і вміло розмахує крилами.

Цікаво, що хоча пінгвін далеко від Антарктиди – своєї історичної батьківщини, умови для нього створили як вдома. В акваріумі, де живе Алекс, прохолодно, а годують малюка свіжою рибою, яку спеціально доставляють з Канади.

Тим часом обнюхати м'ятою кіт потрапив на відео і став зіркою інтернету.

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тварини пінгвін Мехіко
Джерело: Сьогодні
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