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Хлопчик знайшов давню істоту, якій сотні мільйонів років (фото)

Сьогодні, 09:58

Вона існувала в палеозойську еру

Шестирічний житель англійського міста Волсолл на ім'я Сіддак Сінгх Джамат отримав у подарунок набір для пошуку скам'янілостей і незабаром влаштував розкопки в саду. Хлопчик хотів знайти черв'яків, рештки посуду або цегли, але натрапив на камінь, що трохи нагадує ріг.

Батько хлопчика Виш Сінгх зрозумів, що це, ймовірно, корал ругоза. Знахідці може бути приблизно від 251 мільйона до 488 мільйонів років, повідомляє BBC.

"Вони існували у палеозойську еру. Вся Англія тоді була під водою", – додав Виш Сінгх.

Фото: BBC

Рештки доісторичної істоти – не єдина цікава знахідка, на яку натрапив Сіддак. Наступного дня після виявлення корала юний ентузіаст продовжив розкопки й відкопав застиглий блок піску з маленькими молюсками, мушлями та давньою морською лілією. Здається, з таким успіхом хлопчикові час задуматися про кар'єру в сфері археології.

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Нагадаємо, туристка Марі Кейлін опублікувала відео з відпочинку на Балі, на якому вона тримає маленького восьминога з коричневим тілом і темними колами. Як з'ясувалося пізніше, це одна з найбільш смертоносних істот в океані.

Крім цього, рідкісну доісторичну рибу з довгою мордою і пластинами на спині виявили на узбережжі океану жителі американського міста Вірджинія-Біч.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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