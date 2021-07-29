Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди поїхати у відпустку

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Fun-статті

Макаки в Таїланді влаштували масштабну бійку через їжу (відео)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 липня, 08:49
Копіювати лінк
Дві групи макак пішли один на одного стінкою прямо посеред вулиці тайського міста Лопбурі
Макаки в Таїланді влаштували масштабну бійку через їжу
Макаки в Таїланді влаштували масштабну бійку через їжу / Фото: скриншот

Інцидент з тваринами стався посеред дня на одній з транспортних розв'язок. Раніше тварин підгодовували туристи, адже Таїланд – популярний туристичний напрям. Але через обмеження, пов'язані з COVID-19, ситуація змінилася.

А раніше був випадок, коли величезну макаку відправили в табір для схуднення.

Тепер мавпам доводиться самостійно добувати собі їжу. Тому бійка – не таке рідкісне явище. З подібним жителі міста вже мали справу в минулому році. Тоді доводилося давати розгніваним макакам щось їстівне, щоб вони не грабували магазини і не вривалися в будинки.

Довідка:

Макака – рід приматів, який мешкає в Азії. Довжина їх тіла досягає 80 см, а маса – від шести до 15 кг. Самці в середньому в два рази важче самок. Густа шерсть макак забарвлена в сіро-коричневий або чорний колір. Ареал цих тварин простягається від Афганістану до Японії. З'явилися вони приблизно 5,1 млн років тому.

Нагадаємо, таїландське місто Лопбурі опинилося у владі мавп – тисячі макак перетворилися з головної визначної пам'ятки в жорстоких супротивників місцевих жителів. Крім цього, в одному із зоопарків Таїланду стався курйозний випадок: мавпа стрибнула на відвідувачку і спробувала стягнути з неї топ.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити зарядку для ніг
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти