Люди масово "оживляють" меми за допомогою нейромережі (фото)
З'явилася функція, що дозволяє перетворити фото у коротке відео
Генеалогічна компанія MyHeritage представила функцію Deep Nostalgia ("Глибока ностальгія"), яка дозволяє перетворювати фото в коротке відео, на якому людина посміхається, підморгує та киває.
Замість того, щоб створювати анімації сімейних фотографій, користувачі почали оживлювати меми, у тому числі скандальну "російську Оленку".
Ми зібрали кілька яскравих прикладів з соцмереж.
Щоб анімувати зображення, потрібно зареєструватися на MyHeritage.com і завантажити фото.
Програма підготує 15-секундне відео, на якому людина з фотографії моргає, посміхається, крутить головою і дивиться на всі боки.
Нагадаємо, раніше ми зібрали кращі українські народні меми. Крім цього, прочитайте інтерв'ю з автором знаменитого мема про ватників.
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