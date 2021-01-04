Найкращий подарунок для матері на Різдво: діти відтворили фото 23-річної давності

Вони повторили кумедну світлину, зроблену на кухні

Користувач платформи Reddit з ніком Deeplight зробив "найкращий подарунок для мами на Різдво". Хлопець разом зі своїми сестрами відтворив кумедний знімок, зроблений на кухні 23 роки тому. А допомогла йому у цьому випадковість.

За словами Deeplight, він ходив по торговому центру в пошуках подарунків для родичів на свята і несподівано побачив милий фартух з коров'ячим принтом, який одягала його мама, коли він був маленьким.

"Я побачив фартух, коли ходив магазином, і вирішив до Різдва відтворити улюблену мамину фотографію з нами. Різниця на фото – 23 роки", – пише користувач Reddit.

Фото: Reddit | Deeplight

Хлопець купив фартух, зателефонував своїм молодшим сестрам, і вже через кілька днів кадр був готовий. Мама була у захваті. Причому настільки, що навіть розповіла секрет цієї фотографії, про який ніхто не знав.

"Кумедна історія. Насправді мамі довелося вдати, ніби вона злиться на мою молодшу сестру, щоб змусити її заплакати на оригінальному фото. Тоді вона була дуже щасливою дитиною", – сміється він.

У коментарях під фотографіями користувачі буквально засипали сімейку компліментами.

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