Легше перенесуть карантин: з'явилась добра новина для власників котів

Пухнастики допомагають своїм господарям позбутися стресу, стверджують психологи

Британські психологи з'ясували, що коти позитивно впливають на людей, які працюють дистанційно. Пухнастики піднімають своїм господарям настрій і допомагають зняти стрес.

Отже, вчені провели опитування серед 700 власників котів, які працють з дому. 63% з них розповіли, що домашні улюбленці їх заспокоюють, 56% зізналися, що почуваються менш самотніми. Також більше половини респондентів (53%) зазначили, що у них піднімається настрій, коли вони бачать, як кішка робить щось веселе.

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"Домашні тварини створюють у їхніх власників почуття "нормальності". Ймовірно, і самі вихованці стали щасливішими, оскільки тепер їм не потрібно довго чекати своїх господарів з роботи", – розповідає в коментарі для видання The Mirror психолог Джо Хеммінгс.

Водночас, фахівець Джина Ейкерс порадила обладнати місце для кішки поруч з господарем, який працює, щоб вона завжди могла його бачити. До того ж, для кота потрібно створити такі умови, щоб він міг знайти для себе заняття, не відволікаючи при цьому хазяїна від роботи.

Нагадаємо, раніше вчені здивували необхідною кількістю годувань кота на день.

Чи мають коти надприродну силу, дивіться в сюжеті:

Крім цього, ми писали, що в Україні хочуть порахувати і зареєструвати котів і собак: скільки це буде коштувати для господарів.

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