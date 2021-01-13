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Ласощі для кіз і добриво для дерев: куди подіти новорічні ялинки

Сьогодні, 17:58

Непотрібні дерева в Києві приймають безкоштовно в 15 пунктах

Куди подіти новорічну ялинку? Викидати на смітник безвідповідально і марнотратно. Тому "Сьогодні" вирішили зібрати всі варіанти утилізації.

Сюжет Тетяни Лазарчук, Михайла Головненка і Олександра Павленко
Відео: Сьогодні

Куди подіти новорічну ялинку: пункти переробки в Києві

Непотрібні вже новорічні дерева в Києві беруть безкоштовно в 15 пунктах, в кожному районі.

За словами керівника відділення КП "Утримання зелених насаджень" Шевченківського району міста Києва Вадима Мельника, перероблені ялинки використовуються для підсипки пристовбурних частин дерев вічнозелених. Це допомагає запобігти вивітрюванню прикореневої системи і тим самим утримати вологу.

А ще подрібнені тріски йдуть як добриво. В цьому році ялинок на переробку приносять в рази менше, ніж зазвичай. Раніше тільки один такий пункт збирав в ці дні більше тисячі новорічних дерев.

Комунальники припускають, що більше людей перейшли на штучні ялинки.

Новорічні ялинки як ласощі для кіз: чим це корисно

У власниці тварин Іванни Коломієць 16 кіз, 5 овець і ослиця Дуня. Тварини зупиняють сосну наввипередки і через годину, говорить господиня, з'їдають всі гілки. Тому щорічно збирають ці ласощі по сусідах і друзям.

Іванна каже, що дуже корисно козам вживати ялинку, адже там є вітамін Е, каротин.

Ялинка – хороший антибіотик, для профілактики захворювань легенів у тварин.

Віддайте новорічну ялинку спеціальним перевізникам

На час новорічних свят деякі компанії перевізники навіть пропонують довезти ялинку в пункт прийому, якщо у власника немає авто.

За словами представника компанії перевізника Ростислава Рудзинского, неважливо якої висоти ваша ялинка, не має значення, на якому поверсі ви живете, вони приїдуть і заберуть вашу ялинку на переробку.

Єдиний тариф за це – 230 гривень. Пункти прийому працюватимуть до 1 лютого. Більшого напливу охочих здати свої новорічні дерева очікують вже з наступного тижня – після Водохреща.

Тим часом на Софійській площі почали демонтаж новорічної ялинки? Ми перевірили чутки.

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Джерело: Сьогодні
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