Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Ціна - космос!

Аферист із Tinder

Все про 8 Березня

Гель-лак шкідливий?

Хадід в Versace

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Fun-статті

Курйозні фото собаки-посміхаки Чупакабри, яка виглядає так, як і називається

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У цього собаковича генетичне захворювання, але господарі просять не шкодувати пса, а порадіти його щасливому життю
Страшний пес із найдобрішим у світі серцем
Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Продовжуємо ділитися з вами нашими позитивними ранковими добірками, які напевно піднімають вам настрій не гірше за ароматну каву. Вчора ми розповідали про моделі з найбільшою попою у світі, а сьогодні покажемо неймовірного пса на прізвисько Чупакабра.

Щеня Чупея мав тяжкий початок життя, він народився в посліді, який був відправлений до центру порятунку, і у нього були проблеми з печінкою. Але негаразди не завадили йому посміхатися за життя.

Реклама

Страшний пес із найдобрішим у світі серцем
Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Майже дворічний собаку врятував 28-річний Кейлі Карлайл у дитинстві у жовтні 2018 року. Дівчина рятує собак близько 5 років. Вона розповіла:

Реклама

Жінка, яка раніше приносила мені послід цуценят, якось прийшла до мене з трьома цуценятами — два були здорові, а одне справді відрізнялося і виглядало трохи схожим на вовка.

Цим вовкоподібним собакою був Чупей, якого назвали на честь істоти з мексиканського фольклору Чупакабри, оскільки Кейлі вважає, що він дуже схожий на койота чи вовка і посміхається, як гієна.

Страшний пес із найдобрішим у світі серцем
Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Мені довелося укласти угоду з дамою, погодившись, що вона стерилізує маму посліду, а я, у свою чергу, візьму цуценя, яке відрізняється від інших, яким був Чупей. Спочатку ми не могли зрозуміти, що з ним не так, його зовнішній вигляд відрізнявся від більшості собак, тому що він безволосий, його вуха вивернуті навиворіт, у нього маленькі очі-намистинки і, звичайно ж, його зуби завжди на увазі, що надає йому посмішка. Виявилося, у нього були серйозні проблеми з печінкою, через які він був дуже виснажений і спав близько 23 годин на день.

Рентгенолог з Джорджії посадив Чупея на спеціальне харчування, щоб допомогти його проблемам із печінкою, і тепер він бореться із хворобою. Через відсутність хутра йому доводиться наносити сонцезахисний крем, коли спекотно, і в нього є безліч милих нарядів, щоб хизуватися, коли холодно, щоб зігрітися.

Реклама

Страшний пес із найдобрішим у світі серцем
Страшний пес із найдобрішим у світі серцем / Фото: instagram.com/cheers.for.chupey/

Спеціальний тест ДНК собаки показав, що він – помісь пітбуля та ротвейлера. Кейлі не дозволила проблемам зі здоров'ям Чупея стати для нього недоліком, а його щасливе ставлення і завидний дух принесли йому тисячі передплатників Instagram.

Мені найбільше подобається в Чупеї його ставлення — він завжди хоче бути частиною того, що ви робите, танцює шиммі, коли схвильований.

– додає Кейлі.

Також дивіться, як кішка Ліззі стала зіркою культових фільмів – дивіться курйозні відео.

Упевнені, вам сподобаються курйозні фото та відео лисого папуги Блонді.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Keep Calm
Корисна порада на сьогодні
Як відновити сили в ці нелегкі часи
Дізнатись!
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
21 — 27 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти