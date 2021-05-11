Хто з тварин вміє сміятися? Вчені нарахували 65 видів веселунів

Вчені з Каліфорнійського університету провели дуже цікаве дослідження. Вони хочуть дізнатися, як і чому люди навчилися сміятися у ході еволюції

Фото: Dailymail / YouTube

Вчені з Каліфорнійського університету (США) представили список тварин, які вміють сміятися – їх аж 65 видів! Хоча раніше вважалося, що веселунів серед братів наших менших не так багато.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Дослідники стверджують, що отримані у ході аналізу результати допоможуть дізнатися, чому і як люди навчилися сміятися у ході еволюції. Раніше сміх як вид соціальної взаємодії описували у приматів, щурів та інших видів тварин.

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Вчені пояснили, що сміху людей – це демонстрація того, що нам весело, а також запрошення до взаємодії. Автори роботи помітили поведінку, подібну до людського сміху, у 65 видів тварин. Це були не тільки примати, а й собаки, домашні корови, лисиці, тюлені, мангусти, три види птахів, зокрема папуги та австралійські сороки.

Вважається, що подібна взаємодії допомагає тваринам показати неагресивний характер гри.

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