Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні навечір'я Богоявлення: дізнайтеся, як правильно відзначити Водохресний святвечір-2021

Сьогодні, 18 січня, настає Водохресний святвечір-2021, або Голодня кутя. Це вечір приготувань перед великим православним святом, яке називається Богоявлення Господнє або Водохреще. У цей день згадується хрещення Ісуса Христа Іоанном Предтечею (Хрестителем) в річці Йордан.

18 січня відзначаємо Водохресний святвечір 2021 Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle пишуть, як правильно відзначити Водохресний святвечір-2021, про головні прикмети свята, а також що в жодному разі не можна робити цього дня.

18 січня потрібно обов'язково прибрати в домі. Окрема тема в Хрещений святвечір – це святковий стіл. Дехто вважає, що краще взагалі утриматися від їжі. Варто знати, що на столі обов'язково має бути непарна кількість страв, найчастіше це 7 або 9.

Що не можна робити 18 січня

Небажано брати або давати гроші в борг. В іншому випадку весь рік муситимете перебиватися з копійки на копійку.

Не можна хвалити і лаяти когось, щоб не зіпсувати долю собі і тому, кого хвалиш або лаєш.

У святвечір не можна з дому нічого виносити і віддавати. В іншому випадку весь рік будете почуватися нужденними і злидарями.

Взуття не можна залишати за порогом, інакше не уникнути хвороб.

Прикмети на 18 січня

Випав сніг у Водохресний святвечір – рік буде врожайним.

На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.

Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.

Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.

Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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