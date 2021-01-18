Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити
Сьогодні навечір'я Богоявлення: дізнайтеся, як правильно відзначити Водохресний святвечір-2021
Сьогодні, 18 січня, настає Водохресний святвечір-2021, або Голодня кутя. Це вечір приготувань перед великим православним святом, яке називається Богоявлення Господнє або Водохреще. У цей день згадується хрещення Ісуса Христа Іоанном Предтечею (Хрестителем) в річці Йордан.
Сегодня.Lifestyle пишуть, як правильно відзначити Водохресний святвечір-2021, про головні прикмети свята, а також що в жодному разі не можна робити цього дня.
18 січня потрібно обов'язково прибрати в домі. Окрема тема в Хрещений святвечір – це святковий стіл. Дехто вважає, що краще взагалі утриматися від їжі. Варто знати, що на столі обов'язково має бути непарна кількість страв, найчастіше це 7 або 9.
- Небажано брати або давати гроші в борг. В іншому випадку весь рік муситимете перебиватися з копійки на копійку.
- Не можна хвалити і лаяти когось, щоб не зіпсувати долю собі і тому, кого хвалиш або лаєш.
- У святвечір не можна з дому нічого виносити і віддавати. В іншому випадку весь рік будете почуватися нужденними і злидарями.
- Взуття не можна залишати за порогом, інакше не уникнути хвороб.
- Випав сніг у Водохресний святвечір – рік буде врожайним.
- На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.
- Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.
- Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.
- Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.
- Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.
- Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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