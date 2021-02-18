Королеву краси звільнили з роботи через "надто привабливу зовнішність" (фото)
Дівчина втратила керівну посаду в румунській лікарні
27-річна королева краси Клаудія Арделеан з Румунії втратила роботу через "занадто привабливу зовнішність". На початку лютого дівчина отримала керівну посаду в лікарні Трансільванії, але незабаром їй довелося піти через свої зовнішні дані. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
Клаудія – колишня модель і королева краси, у неї є два дипломи про вищу освіту і 41 тисяча підписників в Instagram.
Коли вона дізналася про своє призначення, то відразу ж поділилася цією чудовою новиною у соціальних Мережах. "Дякую за довіру та підтримку!" – написала вона, зробивши селфі та гифку з підписних контрактом.
Але радіти красуні довелося недовго. Дівчину атакували хейтери – вони були впевнені, що модель отримала роботу завдяки красі.
За інформацією видання Click, причиною звільнення дійсно стало те, що Клаудія виявилася надто привабливою. У минулому вона була моделлю й виграла конкурс краси.
Сама румунка, яка зараз працює юристом у місцевій фірмі, не прокоментувала цей інцидент.
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