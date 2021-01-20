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Кондитера заарештували за продаж кексів у вигляді чоловічих геніталій (фото)

Сьогодні, 10:02

Після допиту вона була звільнена під заставу в розмірі 5000 єгипетських фунтів

Служби безпеки Єгипту заарештували кондитера за виготовлення кексів з прикрасами у вигляді пеніса для приватної вечірки в одному зі спортивних клубів Каїра. Про це повідомляє видання The Guardian.

У прокуратурі кондитер розповіла слідчим, що члени клубу "прийшли до її магазину, показали їй фотографії геніталій і просили зробити схожі торти". Після допиту вона була звільнена під заставу в розмірі 5000 єгипетських фунтів (близько дев'яти тисяч гривень).

Кекси, які подавали на вечірці в Каїрі
Фото: Gezira

Єгипетський Будинок фетв, визнаний ООН однією з найбільш авторитетних релігійних організацій в світі, нагадав, що така випічка заборонена ісламом.

"Розміщення зображень оголеного тіла, а також виготовлення тістечок та інших товарів, що зображують сексуальні стосунки, заборонено шаріатом та кримінально карається. Це порушення цінностей", – написано на офіційній сторінці єгипетського Будинки фетв в Facebook.

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Відреагував на інцидент і міністра у справах молоді та спорту Єгипту Ашрафа Собхі.

"Міністерство сформує комітет для розслідування інциденту і покарання винуватців", – заявив він.

Нагадаємо, раніше учасник шоу розсмішив ведучого, показавши йому свої геніталії.

Дивіться відео: як приготувати кекс, який буде нешкідливим для фігури

До того ж, пілот пасажирського літака "намалював" в небі еротичний силует.

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