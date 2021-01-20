Кондитера заарештували за продаж кексів у вигляді чоловічих геніталій (фото)
Після допиту вона була звільнена під заставу в розмірі 5000 єгипетських фунтів
Служби безпеки Єгипту заарештували кондитера за виготовлення кексів з прикрасами у вигляді пеніса для приватної вечірки в одному зі спортивних клубів Каїра. Про це повідомляє видання The Guardian.
У прокуратурі кондитер розповіла слідчим, що члени клубу "прийшли до її магазину, показали їй фотографії геніталій і просили зробити схожі торти". Після допиту вона була звільнена під заставу в розмірі 5000 єгипетських фунтів (близько дев'яти тисяч гривень).
Єгипетський Будинок фетв, визнаний ООН однією з найбільш авторитетних релігійних організацій в світі, нагадав, що така випічка заборонена ісламом.
"Розміщення зображень оголеного тіла, а також виготовлення тістечок та інших товарів, що зображують сексуальні стосунки, заборонено шаріатом та кримінально карається. Це порушення цінностей", – написано на офіційній сторінці єгипетського Будинки фетв в Facebook.
Відреагував на інцидент і міністра у справах молоді та спорту Єгипту Ашрафа Собхі.
"Міністерство сформує комітет для розслідування інциденту і покарання винуватців", – заявив він.
Нагадаємо, раніше учасник шоу розсмішив ведучого, показавши йому свої геніталії.
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