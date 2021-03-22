Кондитер закликає вакцинуватися проти коронавірусу за допомогою шоколадних кроликів
Католики в цьому році святкуватимуть Великдень 4 квітня
Шоколадних зайців зі шприцами для щеплень виготовляють в Угорщині. Таким чином місцевий кондитер нагадує покупцям про важливість імунізації проти коронавірусної хвороби. Навіщо йому це треба – далі в матеріалі. Тим часом в Україні починається другий етап вакцинації.
Шоколадні зайці зі шприцами для щеплень присвячені Великодню. Католики в цьому році святкуватимуть його 4 квітня.
Підприємець з Угорщини каже, що чекає, коли пандемія завершиться, адже його магазинчик солодощів на межі банкрутства. А в разі масової вакцинації життя повернеться в колишнє русло, не залишиться карантинів та інших обмежень.
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"Після такої кількості негативних новин дуже важливо донести до покупців позитив. Якщо це допоможе мотивувати людей робити щеплення, то моя робота не марна", – розповів кондитер Ласло Рімочі.
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