Кондитер закликає вакцинуватися проти коронавірусу за допомогою шоколадних кроликів

Католики в цьому році святкуватимуть Великдень 4 квітня

Шоколадних зайців зі шприцами для щеплень виготовляють в Угорщині. Таким чином місцевий кондитер нагадує покупцям про важливість імунізації проти коронавірусної хвороби. Навіщо йому це треба – далі в матеріалі. Тим часом в Україні починається другий етап вакцинації.

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Шоколадні зайці зі шприцами для щеплень присвячені Великодню. Католики в цьому році святкуватимуть його 4 квітня.

Підприємець з Угорщини каже, що чекає, коли пандемія завершиться, адже його магазинчик солодощів на межі банкрутства. А в разі масової вакцинації життя повернеться в колишнє русло, не залишиться карантинів та інших обмежень.

"Після такої кількості негативних новин дуже важливо донести до покупців позитив. Якщо це допоможе мотивувати людей робити щеплення, то моя робота не марна", – розповів кондитер Ласло Рімочі.

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