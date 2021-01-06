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Колядки для дітей: найпопулярніші короткі тексти українською і російською мовами

Сьогодні, 10:44

Ми зібрали для вас найкращі різдвяні колядки

Увечері 6 січня, а також на Різдво потрібно колядувати! Відвідати всіх родичів, друзів, знайомих, сусідів, щоб заспівати у їхньому будинку традиційні колядки – обрядові пісні, що прославляють народження Спасителя. Найкраще впораються з цим діти.

Короткі колядки українською мовою

Коляду для вас співаю,
Дай вам Боже урожаю,
Щедрих нив, садів квітучих,
Зірку в небі на Святвечір
Для дорослих і малечі.
Коляда моя лунає,
Увесь світ з Різдвом вітає.

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***
Коляд, коляд, колядниця.
Добра з медом паляниця.
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака,
Візьму бика за рога.
Не давайте копійки,
Бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові!
Дайте гроші паперові.

Фото: Osvitanova

***

Колядин-колядин!
Я у батька один!
Коротенький кожушок,
Дайте грошей мiшок!
якщо грошей мало –
то давайте сало,
якщо сала нема –
то давайте пирога!

***
Я – маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочці граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте, коляду готуйте
Яблучка, горішки дітям для потішки.

***
У Вифлеємі – в стайні на сіні – Христос родився всім на спасіння!
Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте!
Слава на небі Богу святому, на землі спокій роду людському!

Популярные колодки на русском языке

Колядую, колядую
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
– Вкусности давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
Пастилу и мармелад –
Всем гостинцам буду рад.
Всех я стану угощать
И хозяйку восхвалять!

Фото: Osvitanova

Прикольные колодки для детей

Колядуем, колядуем,
Песни с танцем чередуем!
И вприсядку, и кругом.
Угощайте пирогом!
Ну-ка, добрая хозяйка,
Нам конфет скорей давай-ка!
Счастье, радость в дом несем
И добра от вас мы ждем.
Будет день и пища будет,
Коляда вас не забудет!

***
Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь,
Хоть пятак,
Не уйдём из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне Рождество!

Фото: Osvitanova

***
Коляда, коляда
Коляда, коляда,
На другой день Рождества!
Кто подаст пирога,
Тому двор живота.
Кто не даст пирога,
Тому сивая кобыла
Да оборвана могила!

***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

Раніше ми опублікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерела: Сьогодні , osvitanova.com.ua
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