Дивіться: Санта-Клаус гей у новорічній рекламі норвезької пошти (відео)

Відео присвячене 50-річчю скасування в Норвегії закону, який забороняє одностатеві шлюби

Реклама норвежской почтовой службы Posten / Фото: Колаж: Сьогодні

Норвезька поштова служба Posten всіх переплюнула і зробила найкреативнішу рекламу своїх послуг, розповівши про кохану людину Санти. Але коментарі під відео неоднозначні. Що ж не так? До речі, в американському Діснейленді вперше з'явився темношкірий Санта-Клаус .

Поштова служба презентувала захоплюючу різдвяну рекламу, присвячену 50-річчю відміни в Норвегії закону, що забороняє одностатеві шлюби, в якій показала історію Санта-Клауса. Ролик розробило агентство POL .

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Відео називається "Коли Гаррі зустрів Санту" як референс до відомої романтичної комедії "Коли Гаррі зустрів Саллі" . Реклама розповідає про чоловіка на ім'я Гаррі, який випадково побачив Санту у своєму будинку напередодні Різдва та втратив голову. Кілька секунд вони завмерли і мовчки дивилися один на одного, після чого Санта швидко зник у димарі, бо, як відомо, у нього багато справ.

Далі Гаррі знову і знову чекає повернення Санти на Різдво. З роками вони зближуються, і одного разу Санта пообіцяв Гаррі повернутися. Нарешті Гаррі, що втомився від розлуки, пише Санті лист, загадуючи єдиний подарунок: "Все, що я хочу на Різдво – це ти". Тоді Санта просить ельфів допомогти доставити подарунки, щоб побути з Гаррі.

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Кадр з фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" / Фото: открытые источники

Цікаво, що більшість коментарів на YouTube позитивні, але залишилося і багато незадоволених людей: "Нова версія казки про те, як у Діда Мороза з'явилася Снігурочка", "Та ви хворі на голову", "Моєму другому батьку сподобалось", "Вчасно Ютюб дизлайки прибрал... А якщо серйозно, при всій неоднозначності ролика до поцілунку було цілком гідно".

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