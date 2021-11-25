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Дивіться: Санта-Клаус гей у новорічній рекламі норвезької пошти (відео)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
25 листопада, 19:29
В закладинки
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Відео присвячене 50-річчю скасування в Норвегії закону, який забороняє одностатеві шлюби
Реклама норвежской почтовой службы Posten
Реклама норвежской почтовой службы Posten / Фото: Колаж: Сьогодні

Норвезька поштова служба Posten всіх переплюнула і зробила найкреативнішу рекламу своїх послуг, розповівши про кохану людину Санти. Але коментарі під відео неоднозначні. Що ж не так? До речі, в американському Діснейленді вперше з'явився темношкірий Санта-Клаус .

Поштова служба презентувала захоплюючу різдвяну рекламу, присвячену 50-річчю відміни в Норвегії закону, що забороняє одностатеві шлюби, в якій показала історію Санта-Клауса. Ролик розробило агентство POL .

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Відео називається "Коли Гаррі зустрів Санту" як референс до відомої романтичної комедії "Коли Гаррі зустрів Саллі" . Реклама розповідає про чоловіка на ім'я Гаррі, який випадково побачив Санту у своєму будинку напередодні Різдва та втратив голову. Кілька секунд вони завмерли і мовчки дивилися один на одного, після чого Санта швидко зник у димарі, бо, як відомо, у нього багато справ.

Далі Гаррі знову і знову чекає повернення Санти на Різдво. З роками вони зближуються, і одного разу Санта пообіцяв Гаррі повернутися. Нарешті Гаррі, що втомився від розлуки, пише Санті лист, загадуючи єдиний подарунок: "Все, що я хочу на Різдво – це ти". Тоді Санта просить ельфів допомогти доставити подарунки, щоб побути з Гаррі.

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Кадр з фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі"
Кадр з фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" / Фото: открытые источники

Цікаво, що більшість коментарів на YouTube позитивні, але залишилося і багато незадоволених людей: "Нова версія казки про те, як у Діда Мороза з'явилася Снігурочка", "Та ви хворі на голову", "Моєму другому батьку сподобалось", "Вчасно Ютюб дизлайки прибрал... А якщо серйозно, при всій неоднозначності ролика до поцілунку було цілком гідно".

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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