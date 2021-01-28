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Камера пролежала на дні океану 6 років і записала багато чого цікавого (відео)

Сьогодні, 10:25

Флешка у пристрої не пошкодилась і всі збережені файли вдалося дістати

Волонтерка Роза Чжан з Альянсу захисників океану (ODA) збирала сміття під водою біля Південного берега острова Оаху на Гаваях і знайшла камеру GoPro. Оскільки флешка у пристрої не постраждала, дівчині навіть вдалося подивитися останнє відео, записане у липні 2014 року.

На відео молодий хлопець разом з друзями стоїть на краю скелі. Після короткої розмови він стрибає з обриву в океан. Уже під водою тримач камери вислизає з його рук.

Відео: YouTube

"Пристрій був запечатаний у водонепроникний футляр, тож у мене з'явилася надія, що карта пам'яті вціліла. Втім, судячи з зовнішнього вигляду корпусу, ґаджет пролежав на дні не один рік", – розповідає Чжан на сайті ODA.

Щоб розшукати власника камери, дівчина опублікувала відео у соцмережах. Уже зовсім скоро на зв'язок з нею вийшов 24-річний житель Оаху Найноа Кама – той самий хлопець з відео. Як з'ясувалося, камеру йому подарувала мама – лише за кілька днів до того стрибка. Жінка насварила сина за втрату GoPro, але після все ж купила йому нову.

Чжан зустрілася з Камою 19 січня, щоб особисто повернути камеру.

Нагадаємо, 17-річний серфер на ім'я Альфі з Вельсу (Велика Британія) вижив у морі завдяки захованому смартфонові. Крім цього, ми писали про серфера, який вижив після 32 годин у морі.

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Джерело: Сьогодні
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