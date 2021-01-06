Я і Facebook у 2009 році. 25 гріхів, за який всім нам зараз соромно

Зараз складно повірити у те, що Facebook з'явився тільки в 2004 році, а популярним в Україні став ще пізніше. Втім, у цієї соцмережі, створеної мільярдером Марком Цукербергом, уже є своя досить захоплююча історія з епізодами, за які нам всім зараз дуже соромно.
Давайте згадаємо далекий 2009 рік. Багато хто з нас тоді тільки створив свої сторінки – і понеслося.
1. Публікація ось таких картинок з позначками своїх друзів
2. Опиши мене одним словом
3. Тупі цитати незрозуміло кого
4. Статуси, які закінчувалися ось цим символом <3
5. Фрагменти незрозумілих пісень
6. Публікація фотографій з нелогічним підписом
"Білі губи, бліде обличчя" – слова з пісні про кокаїн і дівчина на фото, яка радіє снігу.
7. Дзеркальні селфі зі спалахом
8. Класичні "губки бантиком" і знак миру
9. Трохи пізніше у нас з'явилися меми з міньйонами
Тут міньйон розповідає, що у нього зник інтернет, за цей час він встиг поспілкуватися зі своїми родичами – "вони здалися йому досить милими людьми".
10. Увага, смертний гріх
"Хороший друг допоможе вибратися з в'язниці, а справжній друг буде сидіти поруч з тобою і казати: "Чорт забирай, це було весело!".
11. Публікували картинки зі словами, написаними на піску
12. Пускали в хід руки
13. Робили банальні сердечка
14. Підписка на дивні групи
15. Сумнівний Photoshop
16. Використання поганих фільтрів
17. Багато хто свято вірив, що люди мріють побачити їхні ноги
18. Або ось так. Коли з фантазією виникла проблема
19. Прохання повернути старі версії дизайну
20. Персонаж з всесвіту Діснея замість фотографії профілю
21. 80 тисяч розмитих фотографій після походу на концерт
22. Повідомлення типу "більшість людей це не прочитає"
23. Дивіться, люди, я вмію користуватися Skype
24. Я зіграв у цю гру краще, ніж 99,9% інших людей
25. "Я не даю Facebook дозвіл". Публікація фейку про авторські права
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