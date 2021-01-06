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Я і Facebook у 2009 році. 25 гріхів, за який всім нам зараз соромно

Сьогодні, 13:34

Ви точно публікували усе це – можете навіть не сумніватися

Зараз складно повірити у те, що Facebook з'явився тільки в 2004 році, а популярним в Україні став ще пізніше. Втім, у цієї соцмережі, створеної мільярдером Марком Цукербергом, уже є своя досить захоплююча історія з епізодами, за які нам всім зараз дуже соромно.

Давайте згадаємо далекий 2009 рік. Багато хто з нас тоді тільки створив свої сторінки – і понеслося.

1. Публікація ось таких картинок з позначками своїх друзів

Фото: Reddit

2. Опиши мене одним словом

Фото: Facebook

3. Тупі цитати незрозуміло кого

Фото: Facebook

4. Статуси, які закінчувалися ось цим символом <3

Фото: Reddit

5. Фрагменти незрозумілих пісень

Фото: Facebook

6. Публікація фотографій з нелогічним підписом

"Білі губи, бліде обличчя" – слова з пісні про кокаїн і дівчина на фото, яка радіє снігу.

Фото: Facebook

7. Дзеркальні селфі зі спалахом

Фото: Reddit

8. Класичні "губки бантиком" і знак миру

Фото: Facebook

9. Трохи пізніше у нас з'явилися меми з міньйонами

Тут міньйон розповідає, що у нього зник інтернет, за цей час він встиг поспілкуватися зі своїми родичами – "вони здалися йому досить милими людьми".

Фото: Reddit

10. Увага, смертний гріх

"Хороший друг допоможе вибратися з в'язниці, а справжній друг буде сидіти поруч з тобою і казати: "Чорт забирай, це було весело!".

Фото: Facebook

11. Публікували картинки зі словами, написаними на піску

Фото: Facebook

12. Пускали в хід руки

Фото: Facebook

13. Робили банальні сердечка

Фото: Reddit

14. Підписка на дивні групи

Фото: "Сегодня"

15. Сумнівний Photoshop

Фото: Facebook

16. Використання поганих фільтрів

Фото: Facebook

17. Багато хто свято вірив, що люди мріють побачити їхні ноги

Фото: Facebook

18. Або ось так. Коли з фантазією виникла проблема

Фото: Facebook

19. Прохання повернути старі версії дизайну

Фото: Facebook

20. Персонаж з всесвіту Діснея замість фотографії профілю

Фото: Facebook

21. 80 тисяч розмитих фотографій після походу на концерт

Фото: Facebook

22. Повідомлення типу "більшість людей це не прочитає"

Фото: Facebook

23. Дивіться, люди, я вмію користуватися Skype

Фото: Facebook

24. Я зіграв у цю гру краще, ніж 99,9% інших людей

Фото: Facebook

25. "Я не даю Facebook дозвіл". Публікація фейку про авторські права

Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми зібрали найкращі українські народні меми. Також читайте інтерв'ю з автором знаменитого мема про ватників.

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фото Facebook меми
Джерело: Сьогодні
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