Які 4 найдивніші витіки зафіксували в книзі рекордів Гіннеса

Адже рекорди можуть бути не тільки неймовірними і фантастичними, але і дивними. Про чотири найнезвичайних метода отримання популярності – далі в матеріалі.
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Найсильніша жінка Шотландії тисне кавуни
Емма Джейн Сміт – важкоатлетка, яку називають найсильнішою жінкою Шотландії. Вона піднімає вагу, в кілька разів важче за неї.
Але недавно, вона зажадала побити кілька дивний рекорд – на швидкість розчавити кавуни! За словами Емми, це найпростіший спосіб продемонструвати людям наскільки жінка може бути сильною.
В результаті, вона зробила це за 13 секунд! Але офіційно її рекорд поки не зареєстрували. На відміну від попередниці – українки Ольги Гриценко, яка ще 6 років тому розчавили три кавуни за 14 секунд!
Найбільший рот у американки
Один з останніх рекордів, який зафіксували в книзі Гіннеса – не менш цікавий і навіть дивний. Вони зареєстрували жінку з найбільшим ротом у світі! Це Саманта Рамсделл з США.
Хто їсть більше всіх фаст-фуду в світі
Американець Дональд Горську потрапив в книгу рекордів за свою любов до фаст-фудів. За все своє життя він з'їв більше 32 миллонов бургерів:
Коли я вперше його спробував, зрозумів – це моя любов назавжди!
Чоловікові настільки сподобалася ця їжа, що він зберіг навіть кожну упаковку і кожен рахунок.
Але директор Центру з вивчення комплексного харчування Гордон Сакс каже, що їжа повинна бути для людини як лікування, а не навпаки. Нездорове харчування тільки шкодить організму!
Дивний гастрономічний рекорд – "Фруктовий ніндзя"
Серед інших дивних гастрономічних фанатів можна виділити Девіда Раша, на прізвисько "Фруктовий ніндзя". Він потрапив в книгу рекордів за те, що балансуючи на м'ячі, за хвилину розрізав самурайським мечем 65 ківі!
Тим часом є ще й інші рекорди:
- Наприклад, єгиптянин готується стати найстаршим футболістом в 75 років .
- У зірки Playboy вкрали найбільшого в світі кролика.
- Twenty One Pilots потрапили в Книгу рекордів Гіннеса за найдовший кліп в історії.