Які 4 найдивніші витіки зафіксували в книзі рекордів Гіннеса

Тиснути кавуни на швидкість, їсти якомога більше фаст-фуду або шматувати фрукти за просто так. Чого тільки люди не витворяють, тільки б стати популярними

Які 4 найдивніші рекорди зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса / Фото: скриншот

Адже рекорди можуть бути не тільки неймовірними і фантастичними, але і дивними. Про чотири найнезвичайних метода отримання популярності – далі в матеріалі.

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Найсильніша жінка Шотландії тисне кавуни

Емма Джейн Сміт – важкоатлетка, яку називають найсильнішою жінкою Шотландії. Вона піднімає вагу, в кілька разів важче за неї.

Але недавно, вона зажадала побити кілька дивний рекорд – на швидкість розчавити кавуни! За словами Емми, це найпростіший спосіб продемонструвати людям наскільки жінка може бути сильною.

В результаті, вона зробила це за 13 секунд! Але офіційно її рекорд поки не зареєстрували. На відміну від попередниці – українки Ольги Гриценко, яка ще 6 років тому розчавили три кавуни за 14 секунд!

Найбільший рот у американки

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Один з останніх рекордів, який зафіксували в книзі Гіннеса – не менш цікавий і навіть дивний. Вони зареєстрували жінку з найбільшим ротом у світі! Це Саманта Рамсделл з США.

Хто їсть більше всіх фаст-фуду в світі

Американець Дональд Горську потрапив в книгу рекордів за свою любов до фаст-фудів. За все своє життя він з'їв більше 32 миллонов бургерів:

Коли я вперше його спробував, зрозумів – це моя любов назавжди!

Чоловікові настільки сподобалася ця їжа, що він зберіг навіть кожну упаковку і кожен рахунок.

Але директор Центру з вивчення комплексного харчування Гордон Сакс каже, що їжа повинна бути для людини як лікування, а не навпаки. Нездорове харчування тільки шкодить організму!

Дивний гастрономічний рекорд – "Фруктовий ніндзя"

Серед інших дивних гастрономічних фанатів можна виділити Девіда Раша, на прізвисько "Фруктовий ніндзя". Він потрапив в книгу рекордів за те, що балансуючи на м'ячі, за хвилину розрізав самурайським мечем 65 ківі!

Тим часом є ще й інші рекорди: