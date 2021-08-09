Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Детокс - модно чи необхідність

Що купити на сейлах

Готуємо сезонний соус

Морські курорти в Україні

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Fun-статті

Які 4 найдивніші витіки зафіксували в книзі рекордів Гіннеса

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
9 серпня, 14:45
Копіювати лінк
Тиснути кавуни на швидкість, їсти якомога більше фаст-фуду або шматувати фрукти за просто так. Чого тільки люди не витворяють, тільки б стати популярними
Які 4 найдивніші рекорди зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса
Які 4 найдивніші рекорди зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса / Фото: скриншот

Адже рекорди можуть бути не тільки неймовірними і фантастичними, але і дивними. Про чотири найнезвичайних метода отримання популярності – далі в матеріалі.

Читайте також, як бігун рвав на собі форму, встановивши неймовірний світовий рекорд на Олімпіаді.

Найсильніша жінка Шотландії тисне кавуни

Емма Джейн Сміт – важкоатлетка, яку називають найсильнішою жінкою Шотландії. Вона піднімає вагу, в кілька разів важче за неї.

Але недавно, вона зажадала побити кілька дивний рекорд – на швидкість розчавити кавуни! За словами Емми, це найпростіший спосіб продемонструвати людям наскільки жінка може бути сильною.

В результаті, вона зробила це за 13 секунд! Але офіційно її рекорд поки не зареєстрували. На відміну від попередниці – українки Ольги Гриценко, яка ще 6 років тому розчавили три кавуни за 14 секунд!

Найбільший рот у американки

Читайте також:

Один з останніх рекордів, який зафіксували в книзі Гіннеса – не менш цікавий і навіть дивний. Вони зареєстрували жінку з найбільшим ротом у світі! Це Саманта Рамсделл з США.

Хто їсть більше всіх фаст-фуду в світі

Американець Дональд Горську потрапив в книгу рекордів за свою любов до фаст-фудів. За все своє життя він з'їв більше 32 миллонов бургерів:

Коли я вперше його спробував, зрозумів – це моя любов назавжди!

Чоловікові настільки сподобалася ця їжа, що він зберіг навіть кожну упаковку і кожен рахунок.

Але директор Центру з вивчення комплексного харчування Гордон Сакс каже, що їжа повинна бути для людини як лікування, а не навпаки. Нездорове харчування тільки шкодить організму!

Дивний гастрономічний рекорд – "Фруктовий ніндзя"

Серед інших дивних гастрономічних фанатів можна виділити Девіда Раша, на прізвисько "Фруктовий ніндзя". Він потрапив в книгу рекордів за те, що балансуючи на м'ячі, за хвилину розрізав самурайським мечем 65 ківі!

Тим часом є ще й інші рекорди:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Навчитися керувати емоціями
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як правильно підібрати джинси
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Обкладинка вересневого американського Vogue. Чи підтримуєте нові тенденції у моделінгу?
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти