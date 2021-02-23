Як живе найрозумніша у світі кішка-рекордсменка: неймовірні фото

Вона виконує за одну хвилину 26 трюків

Кішка 20-річної мешканки Австрії Анікі Моріц офіційно визнана найрозумнішою у світі. Восьмирічна Алексіс увійшла до Книги рекордів Гіннесса, виконавши за одну хвилину 26 трюків. Відповідне відео опубліковано на YouYube-каналі Guinness World Records.

Рекордсменка потрапила до Анікі маленьким кошеням. Дівчина почала дресирувати Алексіс, коли тій було лише 12 тижнів. За словами Моріц, її улюблениці дуже подобається виконувати трюки.

"Я можу сказати, це наша пристрасть... Вона навчалася так швидко, що я зрозуміла – вона дуже особлива кішка", – каже Анікі.

Дівчина зізнається, що хотіла довести людям: коти – це не тільки прикраса для вітальні. Їх можна видресирувати, якщо докладати багато зусиль, терпіння, любові та розуміння.

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