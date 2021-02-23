Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як живе найрозумніша у світі кішка-рекордсменка: неймовірні фото

Сьогодні, 15:08

Вона виконує за одну хвилину 26 трюків

Кішка 20-річної мешканки Австрії Анікі Моріц офіційно визнана найрозумнішою у світі. Восьмирічна Алексіс увійшла до Книги рекордів Гіннесса, виконавши за одну хвилину 26 трюків. Відповідне відео опубліковано на YouYube-каналі Guinness World Records.

Рекордсменка потрапила до Анікі маленьким кошеням. Дівчина почала дресирувати Алексіс, коли тій було лише 12 тижнів. За словами Моріц, її улюблениці дуже подобається виконувати трюки.

Фото: Guinness World Records

"Я можу сказати, це наша пристрасть... Вона навчалася так швидко, що я зрозуміла – вона дуже особлива кішка", – каже Анікі.

Фото: Guinness World Records

Дівчина зізнається, що хотіла довести людям: коти – це не тільки прикраса для вітальні. Їх можна видресирувати, якщо докладати багато зусиль, терпіння, любові та розуміння.

Читайте також:
15 бездомних кішок, які живуть самі по собі й отримують задоволення від життя (фото)

Раніше ми розповідали про неймовірне перетворення кішок до і після життя у притулку.

До того ж Сьогодні.Lifestyle писали про чоловіка, який разом з бездомною кішкою поїхав у подорож. Подивіться на 20 райських куточків, де вони побували.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Добродушний пес пустив вагітну кішку до своєї будки на час пологів (фото) Байден відродить 12-річну традицію - поселить у Білому домі кота Вулична кішка подружилася з жінкою і привела до її будинку своїх шістьох кошенят (фото) 37-метровий геогліф кішки випадково знайшли у Перу - йому понад дві тисячі років (фото)
відео рекорд кішка книга рекордів гіннеса
Реклама

Новини партнерів

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву

Популярні статті

Сьогодні, 11:37Смачно

Готуємо правильний рис для домашніх суші та ролів

Вчора, 17:59Зірково

Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

Вчора, 17:46Смачно

Пироги та пиріжки з капустою: 3 рецепти начинки

Вчора, 15:12Смачно

Ваш бісквіт погано спікся? От 5 помилок при випіканні

Вчора, 14:52Психо

Рейтинг дружин по знаку зодіаку: хто найкраща?

Вчора, 13:05Зірково

Дуже сумний принц Чарльз відвідав хворого 99-річного батька в лікарні: фото

Вчора, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Вчора, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 01:03Зірково

"Голос країни": в Мережі жорстко критикують Надію Мейхер після виступу "Алібі" на шоу

21 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

21 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

21 лютогоEvents

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Новини партнерів

Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Нелепые образы Кароль, Каменских, Поляковой в начале карьеры
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Довгонога Lida Lee похизувалася фігурою в купальнику
Довгонога Lida Lee похизувалася фігурою в купальнику
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти