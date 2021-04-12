Як змусити дітей прибирати після себе? Креативна мати придумала геніальний трюк (фото)
Ці кумедні знімки розлетілися по інтернету
Молода мати з дуже творчим підходом до виховання дітей придумала, як сварити своїх чад і водночас "навіть не відкривати рота".
Жінка почала залишати аркуші паперу з легендарним мемом "Ти жартуєш?" щоразу, коли бачила розкидані шкарпетки, зубну щітку не на своєму місці або сміття.
Кумедні фотографії "записок" розлетілися по інтернету. Однак вірусними вони стали тільки після публікації у профільній групі на Facebook під назвою Mum Junkie.
"Вам набридло постійно повторювати те саме? Набридло чути, як звучить ваш голос? Ось моя нова стратегія", – написала під кумедними світлинами жінка.
У коментарях користувачі Мережі пишуть, що хоч цей мем і дуже старий, але він повністю передає вираз обличчя незадоволеної матері.
До речі, якщо ви хочете придбати дитині якийсь подарунок на свято, ми підготували спеціальний календар подарунків на квітень.
Нагадаємо, раніше Life Сьогодні опублікували найкращі меми про братів і сестер, які змусять вас іронічно усміхнутися.
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