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Як змусити дітей прибирати після себе? Креативна мати придумала геніальний трюк (фото)

Сьогодні, 14:02

Ці кумедні знімки розлетілися по інтернету

Молода мати з дуже творчим підходом до виховання дітей придумала, як сварити своїх чад і водночас "навіть не відкривати рота".

Жінка почала залишати аркуші паперу з легендарним мемом "Ти жартуєш?" щоразу, коли бачила розкидані шкарпетки, зубну щітку не на своєму місці або сміття.

Фото: facebook.com/MumJunkie

Кумедні фотографії "записок" розлетілися по інтернету. Однак вірусними вони стали тільки після публікації у профільній групі на Facebook під назвою Mum Junkie.

Фото: facebook.com/MumJunkie

"Вам набридло постійно повторювати те саме? Набридло чути, як звучить ваш голос? Ось моя нова стратегія", – написала під кумедними світлинами жінка.

Фото: facebook.com/MumJunkie

У коментарях користувачі Мережі пишуть, що хоч цей мем і дуже старий, але він повністю передає вираз обличчя незадоволеної матері.

Фото: facebook.com/MumJunkie

До речі, якщо ви хочете придбати дитині якийсь подарунок на свято, ми підготували спеціальний календар подарунків на квітень.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні опублікували найкращі меми про братів і сестер, які змусять вас іронічно усміхнутися.

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Джерела: Сьогодні , facebook.com/MumJunkie
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