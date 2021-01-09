Як взяти тварину з притулку: історія одного киянина (відео)

Герой нашого сюжету взяв бездомну кішку за порадою таксиста

Бездомних тварин – у кожен дім! І хоча поки це тільки мрія, але поступ очевидний: за даними Київської міської адміністрації, в минулому році кияни прихистили понад семисот котів і собак.

Культура адопції, тобто прилаштування безпритульних тварин у родини, дуже популярна за кордоном і лише набирає обертів у нас. Наприклад, герой нашої сьогоднішньої історії вирішив взяти кішку після поради таксиста.

Ольга Михалюк, Олександр Павленко, Новини "Сьогодні", телеканал "Україна" Відео: Сьогодні

Киянин Ярослав хотів познайомитися з Клео. Фотографію цієї кішки йому показала знайома, яка знала, що хлопець мріє про домашнього улюбленця.

Волонтери знайшли Клео з розбитою головою і буквально витягли з того світу. Три дні вона була нестабільна, а потім пішла на поправку.

Але поки Ярослав уважно слухав історію Клео, до нього прийшла інша киця – Арія. Вона відразу побачила в ньому майбутнього господаря.



"Загалом завжди приходять за одним, а вибирають іншого. Не ми вибираємо – тварини вибирають", – кажуть волонтери притулку.

Готовність піклуватися, смачно годувати і гладити кішку Ярослав свідчить письмово. На підписанні документів про відповідальність власників наполягають волонтери. Кажуть, готові забрати тварину назад, якщо не складеться. Головне, щоб вихованця не ображали.

Раніше вчені розповіли, скільки разів на день необхідно годувати кота.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися