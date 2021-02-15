Як виглядали голлівудські зірки майже 30 років тому: злиті в інтернет фото
Ці кадри з'явилися у Мережі випадково
Деякі люди готові буквально на все, аби зустрітися зі своїми кумирами й зафіксувати цей момент на камеру. Вони зберігають дорогоцінні знімки до кінця свого життя, регулярно вихваляючись перед усіма родичами, друзями, колегами і знайомими. Одним з таких був герой нашої сьогоднішньої підбірки. Але його імені, на жаль, ми не знаємо.
Цей хлопець позував з найвідомішими знаменитостями Голлівуду. На кадрах він виглядає настільки органічно та природно, що ви можете подумати, ніби він теж світова зірка!
Цікаву колекцію фотографій випадково знайшов й опублікував у своєму Instagram талановитий художник та фотодилер Ден Беррі. Є лише одне питання: навіщо хтось викинув настільки цінний особистий архів?
Ви тільки подивіться, як виглядали голлівудські зірки першої величини майже 30 років тому.
1. Меріл Стріп
2. Вілл Сміт
3. Роберт Дауні-молодший
4. Ніколь Кідман
5. Брендан Фрейзер
6. Джанет Джексон
7. Вайнона Райдер
8. Квентін Тарантіно
9. Джоді Фостер
10. Демі Мур
11. Стівен Спілберґ
12. Барбра Стрейзанд
13. Крістіна Агілера
14. Шерон Стоун
15. Джина Девіс
16. Сильвестр Сталлоне (на задньому плані)
17. Майкл Кейн
18. Мухаммед Алі
19. Торі Спеллінг
20. Ед Гарріс
Нагадаємо, раніше ми писали про чоловіка, який у 53 роки виглядає на 25. До того ж, ми розповідали, як виглядати молодше за свої роки.
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