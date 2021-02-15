Як виглядали голлівудські зірки майже 30 років тому: злиті в інтернет фото

Ці кадри з'явилися у Мережі випадково

Деякі люди готові буквально на все, аби зустрітися зі своїми кумирами й зафіксувати цей момент на камеру. Вони зберігають дорогоцінні знімки до кінця свого життя, регулярно вихваляючись перед усіма родичами, друзями, колегами і знайомими. Одним з таких був герой нашої сьогоднішньої підбірки. Але його імені, на жаль, ми не знаємо.

Цей хлопець позував з найвідомішими знаменитостями Голлівуду. На кадрах він виглядає настільки органічно та природно, що ви можете подумати, ніби він теж світова зірка!

Цікаву колекцію фотографій випадково знайшов й опублікував у своєму Instagram талановитий художник та фотодилер Ден Беррі. Є лише одне питання: навіщо хтось викинув настільки цінний особистий архів?

Ви тільки подивіться, як виглядали голлівудські зірки першої величини майже 30 років тому.

1. Меріл Стріп

Фото: Instagram | Dan Barry

2. Вілл Сміт

Фото: Instagram | Dan Barry

3. Роберт Дауні-молодший

Фото: Instagram | Dan Barry

4. Ніколь Кідман

Фото: Instagram | Dan Barry

5. Брендан Фрейзер

Фото: Instagram | Dan Barry

6. Джанет Джексон

Фото: Instagram | Dan Barry

7. Вайнона Райдер

Фото: Instagram | Dan Barry

8. Квентін Тарантіно

Фото: Instagram | Dan Barry

9. Джоді Фостер

Фото: Instagram | Dan Barry

10. Демі Мур

Фото: Instagram | Dan Barry

11. Стівен Спілберґ

Фото: Instagram | Dan Barry

12. Барбра Стрейзанд

Фото: Instagram | Dan Barry

13. Крістіна Агілера

Фото: Instagram | Dan Barry

14. Шерон Стоун

Фото: Instagram | Dan Barry

15. Джина Девіс

Фото: Instagram | Dan Barry

16. Сильвестр Сталлоне (на задньому плані)

Фото: Instagram | Dan Barry

17. Майкл Кейн

Фото: Instagram | Dan Barry

18. Мухаммед Алі

Фото: Instagram | Dan Barry

19. Торі Спеллінг

Фото: Instagram | Dan Barry

20. Ед Гарріс

Фото: Instagram | Dan Barry

Нагадаємо, раніше ми писали про чоловіка, який у 53 роки виглядає на 25. До того ж, ми розповідали, як виглядати молодше за свої роки.

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