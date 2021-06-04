Як стати успішним блогером? Ми запитали у Хабі Лейма – він зібрав 66 мільйонів підписників у TikTok

"Сьогодні" з'ясували, з чого почався блог Хабі Лейма, чим нині займається блогер із фірмовим "покерфейсом" і в чому ж секрет його шаленого успіху

Фото: tiktok.com/@khaby.lame

Професія блогера щороку стає все популярнішою, а конкуренція між зірками інтернету лише посилюється. Ми вже навіть не знаємо, де знайти стільки вільного часу, щоб за всіма встежити.

Але ви, мабуть, уже чули про нового короля Мережі – Хабі Лейма! У цього хлопця 66 мільйонів підписників у TikTok. За підрахунками аналітиків ринку, кожен його пост оцінюється в 17-29 тисяч доларів!

Кореспондентка "Сьогодні" Ганна Безугла запитала, чим займається нині відомий блогер із фірмовим "покерфейсом" і в чому секрет його шаленого успіху?

Як все почалося?

Ролики для TikTok та Instagram я почав знімати під час карантину – у березні. Ми сиділи вдома на локдауні, і я подумав, може, мені записувати смішні відео?

Як думаєш, чому ти став популярним?

Думаю, людям подобається вираз мого обличчя, мої емоції, а також те, що я роблю на відео. Це їх приваблює.

Чим займаєшся у житті?

Нині я знімаю відео і вчу англійську мову. Хочу розвиватися.

Як змінилося життя після того, як ти став популярним?

З'явилися нові обов'язки і більше речей, про які треба думати. Я став популярним недавно – це тільки початок!

Тебе впізнають на вулицях?

Так, мене постійно впізнають на вулицях Мілана. Просять сфотографуватися, але це приносить мені задоволення.

Скільки хочеш мати підписників?

Для мене це не важливо. Я почав знімати відео не для того, щоб бути першим. Мені подобається смішити людей та веселитися самому. Не думаю про рейтинги, хоча я радий, що у мене так багато підписників.

Тобі пропонують брати участь у рекламі?

Я рекламував тільки італійську пасту в TikTok. Ми поки що вирішили почекати з цим.

Ким би ти хотів стати в майбутньому?

Актором або комедіантом, зніматися в комедіях. Моїм кумиром у дитинстві був Едді Мерфі. Я стежу за ним так само, як і за актором італійського кіно Kекко Дзалоне.

Ти дуже зайнятий, а що робиш у вільний час?

Проводжу час зі своїми родичами і дівчиною – не можу жити без них.

Нагадаємо, раніше блогерка Христина Байєрс з Ірландії показала найкращий спосіб розвісити білизну на прищіпках. Ох, здається, у Хабі Лейма з'явилася конкурентка!

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