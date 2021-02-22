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Як випрасувати одяг без праски: неймовірний лайфхак (відео)

Сьогодні, 05:55

Це дуже простий і доступний всім спосіб

Блогерка Міла Шантель показала простий лайфхак, як випрасувати одяг без праски. Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина приготувала спеціальний засіб для розгладження складок на речах. Для цього знадобляться дві склянки води, чайна ложка кондиціонеру для волосся й така сама кількість оцту. За словами блогерки, слід перемішати всі інгредієнти та перелити суміш у порожній флакон.

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Міла нанесла засіб на пом'яту сорочку й залишила її на вішалці на п'ять хвилин. У кінці відео вона продемонструвала річ без складок.

"Викидайте праску", – зазначила вона.

Chantel Mila | Home Tips (@mama_mila_au)

Підписники і друзі Шантель подякували їй за цей лайфхак. "Ти найкраща", "Я обов'язково спробую, дякую!", "Вау, який крутий результат", "Я просто шокована, ненавиджу прасування", – пишуть вони в коментарях.

Цей ролик зібрав кілька тисяч вподобань.

Нагадаємо, раніше популярна TikTok-блогерка на ім'я Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб шкаралупа не застрягла у білку. До того ми розповідали, навіщо класти ватяну кульку у відро для сміття.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/mama_mila_au
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