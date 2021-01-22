Як красиво сфоткати дитину: 12 світлин, які запам'ятаються на все життя
Підбірка різноманітних образів, стилів та інтер'єрів для фотосесій
Фотограф Ліндсі Уолдерн, мати трьох дітей з американського Техасу, створює дуже гарні та атмосферні фотосесії для новонароджених. Різноманітність образів, стилів та інтер'єрів на її знімках просто вражає!
Перед зйомкою Уолдерн зустрічається з батьками дитини і обговорює деталі: підбирає яскраві костюми та аксесуари, а також продумує особливості інтер'єру.
Фотограф вважає, що такі світлини мають бути у кожній сім'ї, аби пам'ять про цей чарівний періоді залишилася на все життя.
"Моя філософія як фотографа полягає в тому, що нам не потрібні 50 посередніх фото дитини. Ми хочемо мати 10-15 свытлин, які нас вражатимуть. Це ідеальні образи, які ми будемо берегти поколіннями", – впевнена Ліндсі.
Всі фотографії американка публікує на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, раніше фотограф розповів, як зробити ефектний знімок завдяки спеціальним прийомам.
Детальніше про те, як добре виглядати на фото, дивіться у відео:
До того ж, вчені розкрили секрет, як завжди "виходити красивим" на фото.
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