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Як красиво сфоткати дитину: 12 світлин, які запам'ятаються на все життя

Сьогодні, 16:29

Підбірка різноманітних образів, стилів та інтер'єрів для фотосесій

Фотограф Ліндсі Уолдерн, мати трьох дітей з американського Техасу, створює дуже гарні та атмосферні фотосесії для новонароджених. Різноманітність образів, стилів та інтер'єрів на її знімках просто вражає!

Перед зйомкою Уолдерн зустрічається з батьками дитини і обговорює деталі: підбирає яскраві костюми та аксесуари, а також продумує особливості інтер'єру.

Фотограф вважає, що такі світлини мають бути у кожній сім'ї, аби пам'ять про цей чарівний періоді залишилася на все життя.

"Моя філософія як фотографа полягає в тому, що нам не потрібні 50 посередніх фото дитини. Ми хочемо мати 10-15 свытлин, які нас вражатимуть. Це ідеальні образи, які ми будемо берегти поколіннями", – впевнена Ліндсі.

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Всі фотографії американка публікує на своїй сторінці в Instagram.

1. У кріслі

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

2. Художниця

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

3. "Гаррі Поттер"

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

4. Спляча красуня

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

5. Гніздо

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

6. Стиль Фріди Кало

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

7. Господар

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

8. Шерлок Холмс

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

9. У ванній

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

10. Казковий світ

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

11. З татом

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

12. У маленькому ліжечку

Фото: Instagram | Lindsay Walden Photography

Нагадаємо, раніше фотограф розповів, як зробити ефектний знімок завдяки спеціальним прийомам.

Детальніше про те, як добре виглядати на фото, дивіться у відео:

До того ж, вчені розкрили секрет, як завжди "виходити красивим" на фото.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/lindsaywaldenphotography
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