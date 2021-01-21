Як Джо Байден Америці присягав: тільки найтонші народні меми (фото)

Подія передбачувано стала багатим джерелом для жартів у соцмережах

20 січня відбулася церемонія інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Офіційна подія передбачувано стала багатим джерелом для народних мемів і жартів у соціальних мережах.

Отже, зіркою інавгураційних фотожаб став 79-річний Берні Сандерс – незалежний політик і громадський діяч, сенатор від штату Вермонт з 2007 року. Ви тільки подивіться на нього й вам все стане зрозуміло:

"Коли вибрався у місто, щоб провести час з друзями"

На залізному троні Вестероса з серіалу "Гра престолів":

І в знаменитому перформансі художниці Марини Абрамович "У присутності художника":

Народна творчість:

На кадрах легендарного фільму:

Громадськість звернула увагу і на гігантську біблію, на яку Байден поклав руку, присягаючи на вірність Америці.

"Перше видання, підписане самим Ісусом"

Висміяли й фотографію, на якій Джо підписує наказ про повернення США до Паризької кліматичної хартії, яка була відкинута адміністрацією попереднього президента.

"Президент Байден підписує наказ про закриття другого сезону серіалу "Емілі в Парижі".

"Я хочу, щоб хтось дивилася на мене так само, як Джо Байден дивиться на Барака Обаму".

Фото: twitter.com/SeanYoo

Багато інтернет-користувачів також зробили меми із запискою Трампа, яку він залишив Байдену в Овальному кабінеті.

"Вибач, не можу. Не треба ненавидіти мене".

Фото: twitter.com/SarahPolonsky

Вбрання першої леді Джил Байден теж стало приводом для жарту: користувачі згадали серіал "Розповідь служниці":

Виступ співачки Леді Гаги:

Фото: facebook.com/memagrammm

Дуже незвична сукня Мішель Обами.

Фото: twitter.com/cxllenpnd

Наостанок "привіт" від Ґрети Тунберґ.

Коли Дональд Трамп покинув Білий дім перед інавгурацією Джо Байдена, активістка опублікувала фотографію його від'їзду з підписом: "Він виглядає, як щасливий старий, який дивиться у світле і прекрасне майбутнє. Приємно подивитися!".

Цей допис є прямою відсилкою до того, що Трамп написав про Грету після її знаменитої промови в ООН 2019 року.

Дивіться відео: історія життя Джо Байдена

Нагадаємо, як пройшла церемонія інавгурації Джо Байдена.

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