Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як Джо Байден Америці присягав: тільки найтонші народні меми (фото)

Сьогодні, 15:15

Подія передбачувано стала багатим джерелом для жартів у соцмережах

20 січня відбулася церемонія інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Офіційна подія передбачувано стала багатим джерелом для народних мемів і жартів у соціальних мережах.

Отже, зіркою інавгураційних фотожаб став 79-річний Берні Сандерс – незалежний політик і громадський діяч, сенатор від штату Вермонт з 2007 року. Ви тільки подивіться на нього й вам все стане зрозуміло:

"Коли вибрався у місто, щоб провести час з друзями"

На залізному троні Вестероса з серіалу "Гра престолів":

mommy.meds (@mommy.meds)

І в знаменитому перформансі художниці Марини Абрамович "У присутності художника":

Народна творчість:

На кадрах легендарного фільму:

Громадськість звернула увагу і на гігантську біблію, на яку Байден поклав руку, присягаючи на вірність Америці.

"Перше видання, підписане самим Ісусом"

Висміяли й фотографію, на якій Джо підписує наказ про повернення США до Паризької кліматичної хартії, яка була відкинута адміністрацією попереднього президента.

"Президент Байден підписує наказ про закриття другого сезону серіалу "Емілі в Парижі".

Diet Prada (@diet_prada)

"Я хочу, щоб хтось дивилася на мене так само, як Джо Байден дивиться на Барака Обаму".

Фото: twitter.com/SeanYoo

Багато інтернет-користувачів також зробили меми із запискою Трампа, яку він залишив Байдену в Овальному кабінеті.

"Вибач, не можу. Не треба ненавидіти мене".

Фото: twitter.com/SarahPolonsky

Вбрання першої леді Джил Байден теж стало приводом для жарту: користувачі згадали серіал "Розповідь служниці":

- (@setnatali)

Виступ співачки Леді Гаги:

Фото: facebook.com/memagrammm

Дуже незвична сукня Мішель Обами.

Фото: twitter.com/cxllenpnd

Наостанок "привіт" від Ґрети Тунберґ.

Коли Дональд Трамп покинув Білий дім перед інавгурацією Джо Байдена, активістка опублікувала фотографію його від'їзду з підписом: "Він виглядає, як щасливий старий, який дивиться у світле і прекрасне майбутнє. Приємно подивитися!".

Цей допис є прямою відсилкою до того, що Трамп написав про Грету після її знаменитої промови в ООН 2019 року.

Дивіться відео: історія життя Джо Байдена

Нагадаємо, як пройшла церемонія інавгурації Джо Байдена.

Всі подробиці в спецтемі Інавгурація Джо Байдена

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вбивство, пожежі і знамення: курйози під час інавгурацій президентів США Шикарне вбрання і феєрверки: виступ Кеті Перрі на концерті на честь інавгурації Байдена (відео) Інавгурація Байдена: як пройшла церемонія (відео) На честь нового президента Байдена: над Вашингтоном прогримів грандіозний феєрверк (фото)
фото інавгурація меми Джо Байден
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Копия Хайден Панеттьери: Кличко показал лапочку-дочь
Копия Хайден Панеттьери: Кличко показал лапочку-дочь
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах
Вдове Грачевского предрекли беды из-за ошибки на похоронах

Популярні статті

Сьогодні, 09:23Фаново

День обіймів-2021: найприкольніші привітання, картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Козероги зможуть гори перевернути, а Водоліям потрібно уникати нових знайомств

Вчора, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Вчора, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняСмачно

Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

19 січняEvents

Водохреще-2021: найсильніші молитви

19 січняФаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

19 січняФаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

19 січняПсихо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

19 січняEvents

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняЗірково

Розкішна Сальма Гаєк у сексуальному вбранні відсвяткувала 17 млн підписників в Instagram: фото

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Новини партнерів

На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
На Росії у співачки, яка трагічно померла, народився син
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Одна из самых красивых украинских баскетболисток. Сами оцените
Донька Полякової показала матусю в купальнику у всій красі
Донька Полякової показала матусю в купальнику у всій красі
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти
Сумна правда про хурму: кому у жодному разі не можна їсти

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти