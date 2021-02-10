Виверження вулкана несподівано почалося за спиною туриста (відео)

Вулкан Фуего є одним з найактивніших вулканів у Центральній Америці

Турист на ім'я Хосе Мартінс піднявся на гору неподалік від міста Антигуа в Гватемалі, щоб помедитувати, і несподівано став свідком виверження вулкана Фуего. Про це пише розважальний портал Unilad.

За словами Хосе, йому було цікаво подивитися на вулкан, який майже завжди активний. Хлопець заліз на вершину, але нічого не відбувалося, і він вирішив заночувати. На ранок терпіти страшний холод стало просто неможливо, і він сів погрітися на сонці й помедитувати. У якийсь момент за його спиною пролунав вибух газу і попелу – вулкан прокинувся.

Відео: Unilad

"Тут було так вітряно і холодно, що наші тіла вже не витримували. Я вирішив помедитувати на сонці й відволіктися. У мене навіть почало виходити, але тут раптом – бум!" – згадує Хосе Мартінс.

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До речі, вулкан Фуего є одним з найактивніших вулканів у Центральній Америці. Його виверження супроводжуються викидами попелу, також зрідка можна побачити потоки лави та пірокластичні потоки.

Нагадаємо, в Індонезії прокинувся найактивніший вулкан у країні. До того ж, на Гаваях прокинувся один з найактивніших вулканів у світі .

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