Винахідник придумав чудо-туфлі зі шпильками, що знімаються (відео)
Для цього достатньо всього лише натиснути на спеціальну кнопку
Хітом у соцмережах став прилад, що перетворює шпильку на плоску підошву. Достатньо просто натиснути на спеціальну кнопку. Тепер дівчата у будь-який момент зможуть дати ногам відпочити від навантаження або перейти на біг без ризику для здоров'я, стверджує винахідник.
Механізм працює за допомогою пневматичного насоса – і це головний мінус. Хоча блогер називає дизайн апарату дуже зручним, важить пристрій чимало. Власникам такого взуття доведеться тягати на спині величезний балон зі стисненим повітрям.
Не дивлячись на всі недоліки пристрою, зацікавлені новинкою жінки хвалять винахідника, а також цікавляться у коментарях під відео, де б і собі таке купити: "Клас, зроблю собі подарунок", "Просто неймовірно", "Чувак, тобі потрібно вручити Нобелівську премію" , "Уявляю, як я буду танцювати з балоном на спині".
Поки невідомо, чи планує автор винаходу робити його компактнішим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять проблем, які виникають через взуття на високих підборах. До того ж Life Сьогодні писали, як навчитися ходити на підборах.
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