Винахідник придумав чудо-туфлі зі шпильками, що знімаються (відео)

Для цього достатньо всього лише натиснути на спеціальну кнопку

Хітом у соцмережах став прилад, що перетворює шпильку на плоску підошву. Достатньо просто натиснути на спеціальну кнопку. Тепер дівчата у будь-який момент зможуть дати ногам відпочити від навантаження або перейти на біг без ризику для здоров'я, стверджує винахідник.

Механізм працює за допомогою пневматичного насоса – і це головний мінус. Хоча блогер називає дизайн апарату дуже зручним, важить пристрій чимало. Власникам такого взуття доведеться тягати на спині величезний балон зі стисненим повітрям.

Відео: Сьогодні

Не дивлячись на всі недоліки пристрою, зацікавлені новинкою жінки хвалять винахідника, а також цікавляться у коментарях під відео, де б і собі таке купити: "Клас, зроблю собі подарунок", "Просто неймовірно", "Чувак, тобі потрібно вручити Нобелівську премію" , "Уявляю, як я буду танцювати з балоном на спині".

Поки невідомо, чи планує автор винаходу робити його компактнішим.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять проблем, які виникають через взуття на високих підборах. До того ж Life Сьогодні писали, як навчитися ходити на підборах.

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