Іменини Валентини: привітання з Днем ангела

У День ангела Валентини-2021 відправляйте найкращі привітання у віршах і прозі

Сьогодні, 14 лютого, найтепліші, красиві і радісні вітання отримують всі Валентини, Валечки і Валюши. Свої іменини Валентина за церковним календарем відзначає кілька разів на рік. Всі вони приурочені до пам'ятних дат, пов'язаних зі святими і мучениками. Наприклад, 8 січня, 23 лютого, 29 липня.

Але, мабуть, найбільш відомим і всенародно улюбленим є День святого Валентина, який католицька церква вшановує 14 лютого. Цього дня прийнято вітати всіх з Днем закоханих, а крім того ті, хто носить ім'я Валентин або Валентина, святкують свої іменини.

Ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі, радісні і філософські привітання з іменинами Валентини 2021 у віршах і прозі. А ще ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День з коханою людиною.

Красиві привітання з іменинами Валентини в прозі

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Мила Валентино, вітаємо з іменинами!

Нехай на твоєму обличчі частіше сяє усмішка,

Нехай з очей не зникають іскорки щастя,

Нехай тебе ніколи не залишає удача,

І нехай тебе завжди супроводжує успіх!

Будь завжди ефектною, привабливою, чудовою, цікавою жінкою!

З іменинами Валентини Фото: Pexels

Найкращі привітання Валентині з іменинами у віршах

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Дорогая наша Валентина,

Поздравляем с именинами тебя!

Будь всегда веселой и активной,

И по жизни ты шагай любя!

Пусть беда и хворь проходят мимо,

Будь здоровой и красивой ты,

Будь и телом, и душою сильной,

И пускай исполнятся мечты!

Найкращі привітання Валентині з іменинами

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Валентина, Валечка, Валюша,

Ты всегда чужие греешь души,

Ты всегда торопишься помочь,

Безотказно руку подаешь,

Весела, заботлива, игрива,

И щедра на радость и на диво,

Пусть тебе сопутствует успех

И всегда звучит твой чистый смех!

Поздоровлення з іменинами Валентини Фото: Pexels

Іменини Валентини: веселі привітання

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В именины Валентины

Жизнь пусть будет, как малина,

Ароматной, сладкой, вкусной,

Но не пресной и не грустной!

Пусть прямой будет дорога

И деньжат пусть будет много,

Пусть сбываются мечты

Будь счастливой в жизни ты!

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Коротке смс-привітання з іменинами Валентини

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Поздравляю тебя, Валентина,

И желаю удачи в судьбе.

Пусть наполнится жизнь позитивом,

Каждый день дарит радость тебе.

Поздоровлення з іменинами в День Валентини Фото: Pexels

Філософські побажання в День ангела Валентині в прозі

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Валентино, вітаю з Днем ангела! Бажаю цікавого життя і нескінченного натхнення. Реалізації творчого потенціалу і будь-яких можливостей. Сімейного щастя, душевного тепла і турботи. Нехай всі починання ведуть до бажаного результату. Достатку, благополуччя і радості!

Нагадаємо, раніше ми публікували фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіака.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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