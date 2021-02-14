Іменини Валентини: привітання з Днем ангела
У День ангела Валентини-2021 відправляйте найкращі привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 14 лютого, найтепліші, красиві і радісні вітання отримують всі Валентини, Валечки і Валюши. Свої іменини Валентина за церковним календарем відзначає кілька разів на рік. Всі вони приурочені до пам'ятних дат, пов'язаних зі святими і мучениками. Наприклад, 8 січня, 23 лютого, 29 липня.
Але, мабуть, найбільш відомим і всенародно улюбленим є День святого Валентина, який католицька церква вшановує 14 лютого. Цього дня прийнято вітати всіх з Днем закоханих, а крім того ті, хто носить ім'я Валентин або Валентина, святкують свої іменини.
Ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі, радісні і філософські привітання з іменинами Валентини 2021 у віршах і прозі. А ще ми зібрали для вас 14 цікавих ідей, як можна незабутньо провести Валентинів День з коханою людиною.
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Мила Валентино, вітаємо з іменинами!
Нехай на твоєму обличчі частіше сяє усмішка,
Нехай з очей не зникають іскорки щастя,
Нехай тебе ніколи не залишає удача,
І нехай тебе завжди супроводжує успіх!
Будь завжди ефектною, привабливою, чудовою, цікавою жінкою!
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Дорогая наша Валентина,
Поздравляем с именинами тебя!
Будь всегда веселой и активной,
И по жизни ты шагай любя!
Пусть беда и хворь проходят мимо,
Будь здоровой и красивой ты,
Будь и телом, и душою сильной,
И пускай исполнятся мечты!
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Валентина, Валечка, Валюша,
Ты всегда чужие греешь души,
Ты всегда торопишься помочь,
Безотказно руку подаешь,
Весела, заботлива, игрива,
И щедра на радость и на диво,
Пусть тебе сопутствует успех
И всегда звучит твой чистый смех!
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В именины Валентины
Жизнь пусть будет, как малина,
Ароматной, сладкой, вкусной,
Но не пресной и не грустной!
Пусть прямой будет дорога
И деньжат пусть будет много,
Пусть сбываются мечты
Будь счастливой в жизни ты!
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Поздравляю тебя, Валентина,
И желаю удачи в судьбе.
Пусть наполнится жизнь позитивом,
Каждый день дарит радость тебе.
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Валентино, вітаю з Днем ангела! Бажаю цікавого життя і нескінченного натхнення. Реалізації творчого потенціалу і будь-яких можливостей. Сімейного щастя, душевного тепла і турботи. Нехай всі починання ведуть до бажаного результату. Достатку, благополуччя і радості!
Нагадаємо, раніше ми публікували фешн-гороскоп: у чому зустрічати День Валентина кожному знаку зодіака.
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
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