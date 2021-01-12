Ідентичні сестри-близнючки вийшли заміж за одного чоловіка: фото та відео

Одна з наречених – на пізньому терміні вагітності

Сестри-близнючки закохалися і вийшли заміж за одного чоловіка. Відео з церемонії одруження опублікував на своїй сторінці користувач Twitter Нельсон Обідон. Ця запис вже зібрав десятки тисяч переглядів та сотні коментарів.

На кадрах наречений у малиновому вбранні стоїть біля двох наречених, одягнених в схожі сукні того ж кольору. При цьому видно, що одна з сестер уже на пізньому терміні вагітності. Дівчата танцюють на очах у коханого й запрошених гостей.

Відео: twitter.com/Ph_Obidon

"Це близнючки. Він взяв у дружини відразу двох, бо сестри не можуть жити одна без одної. Ви схвалюєте таке чи ні?" – запитав автор публікації у підписників.

"Ага, а одна без другої може завагітніти", "Патріархат переміг", "Але одна з них уже вагітна, я нічого не плутаю?", "Оце так", – здивувалися користувачі.

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