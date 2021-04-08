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Господиня шість років оплакувала кота. Вона дивом його знайшла, але відмовилася забирати

Сьогодні, 14:21

Дівчина була в шоці, коли дізналася всю правду

27-річна Кетрін Каллен з британського містечка Брау шість років безуспішно шукала свого втраченого кота Скрампі. Дівчина не втрачала надії та регулярно оновлювала оголошення про зникнення вихованця з надією, що хтось міг його бачити, але пошуки не давали результату.

Лише 7 квітня Кет дізналася, що Скрампі весь цей час жив у родині її сусідів.

"Я знову розвішувала оголошення на вулиці, коли одна дуже мила жінка підійшла до мене і сказала, що забрала Скрампі до себе ще у 2016 році. Вона запевнила мене в тому, що він щасливий, здоровий і живе в любові. Я не можу в це повірити. Мій кіт весь цей час жив на іншому боці вулиці", – розповідає Кетрін журналістам видання Hull Daily Mail.

Фото: Stephen Cullen

Сусідка Кет знайшла кота у двохсот метрах від будинку колишньої хазяйки та вирішила, що він бездомний.

Каллен вирішила не забирати Скрампі з його нової сім'ї, оскільки вважає, що йому там дуже добре. Повернення до рідного дому може викликати у нього стрес.

Звичайно, складно придумати подарунок кращий, аніж повернення додому зниклого улюбленця. Але ми все-таки спробуємо: раніше з'явився календар подарунків на квітень.

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Фото: Stephen Cullen

"Кіт залишиться з сім'єю, яку сам обрав. Здається, він там не бідує", – зазначила колишня господиня кота.

Нагадаємо, військово-морський флот Таїланду врятував чотирьох рудих котів, покинутих на судні Phamonsin Nava 10 в Андаманському морі.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: hulldailymail.co.uk
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