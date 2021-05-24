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Господиня показала, як за допомогою звичайної зубної пасти відмити брудну плиту

Сьогодні, 10:35

Жінка видавлює зубну пасту товстим шаром на поверхню, потім змочує губку в мильній воді й розтирає засіб

Фото: tiktok.com/@traceywinter

Трейсі Вінтер з Великої Британії на своїй сторінці у TikTok показала, як за допомогою звичайної зубної пасти очистити брудну плиту.

На відео Трейсі видавлює зубну пасту товстим шаром на плиту, потім змочує губку в мильній воді й розтирає засіб по поверхні. У фіналі "проходиться" по покриттю паперовим рушником, щоб зібрати вологу.

За словами жінки, вона ніколи не використовує жорстку губку, незважаючи на захисне покриття.

"Я відразу ж відчуваю прекрасний аромат м'яти і не знаю, як зупинитися. Мені хочеться мити плиту годинами, але я стримуюся", – сміється за кадром Трейсі.

Вона у такому захваті від зубної пасти, що знайшла їй застосування не тільки у ванній і на кухні. Нею господиня навіть миє кросівки та туфлі.

Нагадаємо, раніше популярна TikTok-блогерка на ім'я Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб шкарлупа не застрягла у білку. Крім цього, ми розповідали, як за допомогою одного пакетика чаю очистити дуже брудний посуд.

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Джерело: tiktok.com/@traceywinter
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