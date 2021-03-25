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Голодні вчені посмажили сосиски на вулкані під час виверження: курйозне відео

Сьогодні, 10:37

Дослідники приготували хот-доги на лаві

Неподілік столиці Ісландії Рейк'явіка почалося виверження вулкана Фаградалсф'ялл. Група вчених відразу ж поїхала туди, щоб провести всі необхідні вимірювання та взяти проби. У якийсь момент експерти настільки втомилися і зголодніли, що вирішили влаштувати собі пікнік. Довго не думаючи, вони посмажили сосиски для хот-догів на лаві.

"Це просто захоплює дух", – поділився враженнями інженер Ульвар Карі Йоханнссон, розглядаючи панораму околиць, освітлених помаранчевим світлом на тлі синьо-чорної скелі. "Хоча тут пахне досить погано", – додав він.

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Однак рятувальники попереджають, що вулкани – не найкраще місце для відпочинку.

"Виверження вулкана – надзвичайно небезпечне явище для людини. Коли гаряча магма вступає у контакт зі снігом і льодом, може статися вибух. Будьте уважні!" – цитує слова їхні слова видання Food and Wine.

До речі, це перше виверження вулкана у регіоні майже за 800 років.

Також нагадаємо, на Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна.

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