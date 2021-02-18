Гола одеситка з аномальним волоссям потрапила в Instagram-бан (фото)

Жінка не засмутилася і опублікувала ще один знімок

36-річна одеситка Олена Кравченко, яка прославилася як жива Рапунцель, в оголеному вигляді похизувалася своїм двометровим волоссям й потрапила в бан. Знімки жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах українка розчісує пасма волосся, позуючи у власному будинку. Автором зображення став фотограф Давид Дубницький.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

До речі, Олена відрощує волосся уже більше 30 років. Вона практично не користується послугами перукаря, лише стриже посічені кінчики.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

До того ж, Кравченко миє голову всього один раз на тиждень, і цей процес займає у неї цілу годину.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

Відверта світлина блогерки зібрала безліч вподобань та позитивних коментарів.

"Дуже гарне фото. Твоє волосся прекрасне", "Це приголомшливо", "Ти божественна! Як скульптура постала. Золота німфа. Люблю", "Просто неймовірно", "Краса врятує світ", "Як ж ти прекрасна"", – коментують прихильники.

Дивіться відео: одеситка відростила косу завдовжки майже два метри

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Раніше ми писали, що Алена зав'язує свої кучері у пучок або в косу, щоб вони не заважали робити повсякденні справи.

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