Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Гола одеситка з аномальним волоссям потрапила в Instagram-бан (фото)

Сьогодні, 11:43

Жінка не засмутилася і опублікувала ще один знімок

36-річна одеситка Олена Кравченко, яка прославилася як жива Рапунцель, в оголеному вигляді похизувалася своїм двометровим волоссям й потрапила в бан. Знімки жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах українка розчісує пасма волосся, позуючи у власному будинку. Автором зображення став фотограф Давид Дубницький.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

До речі, Олена відрощує волосся уже більше 30 років. Вона практично не користується послугами перукаря, лише стриже посічені кінчики.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

До того ж, Кравченко миє голову всього один раз на тиждень, і цей процес займає у неї цілу годину.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

Відверта світлина блогерки зібрала безліч вподобань та позитивних коментарів.

"Дуже гарне фото. Твоє волосся прекрасне", "Це приголомшливо", "Ти божественна! Як скульптура постала. Золота німфа. Люблю", "Просто неймовірно", "Краса врятує світ", "Як ж ти прекрасна"", – коментують прихильники.

Дивіться відео: одеситка відростила косу завдовжки майже два метри

Читайте також:
Показали фото дівчинки з аномальним волоссям

Раніше ми писали, що Алена зав'язує свої кучері у пучок або в косу, щоб вони не заважали робити повсякденні справи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Що сталося з жінкою, яка переплутала лак для волосся з клеєм (фото) Як уникнути помилок у домашньому догляді за волоссям - коротка інструкція Як виглядає дівчинка з сивим від природи волоссям (фото) Дівчинка з синдромом неслухняного волосся вперше у житті зробила укладку (фото)
фото волосся аномалії зовнішність
Джерела: Сьогодні , instagram.com/alenuwka_longhair

Новини партнерів

К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Мишина усомнилась в любви Эллерта
Мишина усомнилась в любви Эллерта
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Пышный омлет в духовке как в детском саду с молоком
Пышный омлет в духовке как в детском саду с молоком

Популярні статті

Сьогодні, 12:16Смачно

Класичний рецепт яблучного штруделя з родзинками і корицею

Сьогодні, 09:36Зірково

Помер Андрій Мягков з "Іронії долі, або З легким паром"

Сьогодні, 05:24Психо

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Близнюки страждають від впливу ретроградного Меркурія, а Левам потрібен контроль

Вчора, 17:24Смачно

Як запекти соковите м'ясо – зробіть це в рукаві

Вчора, 15:42Смачно

Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Вчора, 11:16Events

Красиві привітання з Днем народження жінці у віршах, прозі і смс

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 17 лютого: Скорпіон буде всемогутнім, а Стрілець буде здолати харизмою

16 лютогоСмачно

Як правильно варити макарони на плиті й мультиварці

16 лютогоЗірково

Тіна Кароль зізналася, коли останній раз робила тест на вагітність

16 лютогоАктуально

Позбавляємося жовтизни: як освіжити блонд до весни

16 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 лютого: Ракам потрібно контролювати себе, а Левам перестати плекати ілюзії

15 лютогоЗірково

"Пам'яті на дві-три хвилини": з'явилися нові подробиці стану Алібасова

15 лютогоСмачно

Як зробити буженину зі свинини: класичний рецепт

15 лютогоЗдорово

Що можна і чого не можна робити в сильний мороз

15 лютогоЗірково

У квартирі Полякової на Печерську затопило стелі: Я щороку лаюся з ЖЕКом, а їм все одно

15 лютогоЗірково

Пластичний хірург розповів, як Потап схуд на 20 кілограмів

Новини партнерів

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти