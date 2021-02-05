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Гігантська панда об'їлась бамбуковим листям і впала на землю (відео)

Сьогодні, 14:23

Курйозний випадок стався в зоопарку Чунцина на південному заході Китаю

У зоопарку Чунцина на південному заході Китаю гігантська панда об'їлась бамбуковим листям і впала з дерев'яної платформи. Вона перекотилася через край й звалилася на землю, тягнучи за собою залишки "обіду". Кумедне відео опублікував таблоїд Daily Mail.

На ролику показано, як велика панда хапається за гілку бамбука і починає жувати її разом з трьома іншими тваринами. У певний момент їй не вдається втримати рівноваги, і вона падає. Інший ведмідь повернувся, щоб подивитися, куди та зникла.

Відео: Dailymail / YouTube

До речі, гігантські панди живуть загалом у лісах з помірним кліматом на південному заході Китаю. Цей вид може досягати більш ніж чотири фути у висоту. Самки важать до 90 кг, самці – до 136 кг. Щодня вони з'їдають від 11 до 38 кг бамбука. Середня тривалість життя панд становить 14-20 років.

За даними Всесвітнього фонду природи, зараз у дикій природі живе близько 1864 представників цього виду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Китаї маленька панда намагалася втекти з заповідника. Очевидці зняли веселе відео зі смішним ведмежам.

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Також ми повідомляли, що китайська харчова компанія стала опікуном незвичайної панди.

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