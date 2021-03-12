Де люблять худеньких, а де – повненьких. Ідеал жіночої краси у різних країнах світу (фото)

Майже в кожній країні світу існують свої негласні стандарти зовнішності

Кажуть, що краса в очах того, хто дивиться. Однак майже у кожній країні світу існують свої негласні стандарти краси. І те, що вважається ідеалом на Філіппінах, може викликати здивування у Єгипті та навпаки.

Аби продемонструвати найхарактерніші відмінності у зовнішності людей, експерти сервісу Superdrug Online Doctor провели спеціальний експеримент: вони показали, як одна й та ж дівчина має змінитися, щоб відповідати локальному ідеалу.

У деяких випадках результати трансформації просто вражають. Наприклад, у Північній та Південній Америці людям подобається фігура у вигляді пісочного годинника, а в Азії надають перевагу дуже стрункій чи навіть мініатюрній статурі.

До речі, експерти Superdrug Online Doctor заявили, що вони планують розширити дослідження й у майбутньому включити в нього чоловіків.

1. Аргентина

Фото: Superdrug Online Doctor

2. Румунія

Фото: Superdrug Online Doctor

3. Венесуела

Фото: Superdrug Online Doctor

4. Україна

Фото: Superdrug Online Doctor

5. Нідерланди

Фото: Superdrug Online Doctor

6. Філіппіни

Фото: Superdrug Online Doctor

7. Італія

Фото: Superdrug Online Doctor

8. Мексика

Фото: Superdrug Online Doctor

9. Єгипет

Фото: Superdrug Online Doctor

10. Велика Британія

Фото: Superdrug Online Doctor

11. Колумбія

Фото: Superdrug Online Doctor

12. США

Фото: Superdrug Online Doctor

Нагадаємо, як виглядали римські імператори. Помилуйтеся відтвореними кольоровими портретами історичних особистостей. До того ж, ми показували, як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою та без.

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