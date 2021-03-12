Де люблять худеньких, а де – повненьких. Ідеал жіночої краси у різних країнах світу (фото)
Майже в кожній країні світу існують свої негласні стандарти зовнішності
Кажуть, що краса в очах того, хто дивиться. Однак майже у кожній країні світу існують свої негласні стандарти краси. І те, що вважається ідеалом на Філіппінах, може викликати здивування у Єгипті та навпаки.
Аби продемонструвати найхарактерніші відмінності у зовнішності людей, експерти сервісу Superdrug Online Doctor провели спеціальний експеримент: вони показали, як одна й та ж дівчина має змінитися, щоб відповідати локальному ідеалу.
У деяких випадках результати трансформації просто вражають. Наприклад, у Північній та Південній Америці людям подобається фігура у вигляді пісочного годинника, а в Азії надають перевагу дуже стрункій чи навіть мініатюрній статурі.
До речі, експерти Superdrug Online Doctor заявили, що вони планують розширити дослідження й у майбутньому включити в нього чоловіків.
1. Аргентина
2. Румунія
3. Венесуела
4. Україна
5. Нідерланди
6. Філіппіни
7. Італія
8. Мексика
9. Єгипет
10. Велика Британія
11. Колумбія
12. США
Нагадаємо, як виглядали римські імператори. Помилуйтеся відтвореними кольоровими портретами історичних особистостей. До того ж, ми показували, як зовнішність красунь у соцмережах відрізняється від реальності: фото з обробкою та без.
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