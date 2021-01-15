Фотограф-аматор знайшов фантастичне озеро в Австралії: яскраві знімки
Він зробив приголомшливі кадри з висоти понад 100 метрів
Фотограф-аматор Деррі Мороні з австралійського містечка Брумс-Хед побачив на озері Какора в Національному парку Юрайджір фантастичні візерунки, схожі на "древо життя". Барвисті картини намалювала сама природа!
Виявляється, у цьому немає нічого надприродного. За словами фахівців, після паводка вода повертається з берега в Какору і змиває масло чайного дерева. Воно заповнює щілини на дні озера і в результаті з'являються незвичайні малюнки.
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Використовуючи свій дрон, Деррі Мороні зробив приголомшливі світлини озера з висоти понад 100 метрів. Потім фотограф поділився своїми роботами в інтернеті. Ці унікальні кадри викликали захоплення у користувачів мережі по всьому світу і принесли популярність маленькому австралійському містечку.
До речі, сам Мороні живе на середньому узбережжі Нового Південного Уельсу. Протягом останніх трьох років він фотографує пейзажі, тварин і комах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про озеро Вестгейт в Мельбурні (Австралія), яке пофарбувалося в яскравий рожевий колір. Експерти стверджують, що це результат високої концетрации солі.
До того ж, українські вчені Тарас Білий і Денис Пишняк знайшли недалеко від станції "Академік Вернадський" в Антарктиді незвідане досі озеро.
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