Фотограф-аматор знайшов фантастичне озеро в Австралії: яскраві знімки

Він зробив приголомшливі кадри з висоти понад 100 метрів

Фотограф-аматор Деррі Мороні з австралійського містечка Брумс-Хед побачив на озері Какора в Національному парку Юрайджір фантастичні візерунки, схожі на "древо життя". Барвисті картини намалювала сама природа!

Фото: Derry Moroney Photography | Facebook

Виявляється, у цьому немає нічого надприродного. За словами фахівців, після паводка вода повертається з берега в Какору і змиває масло чайного дерева. Воно заповнює щілини на дні озера і в результаті з'являються незвичайні малюнки.

Відео: Сьогодні

Використовуючи свій дрон, Деррі Мороні зробив приголомшливі світлини озера з висоти понад 100 метрів. Потім фотограф поділився своїми роботами в інтернеті. Ці унікальні кадри викликали захоплення у користувачів мережі по всьому світу і принесли популярність маленькому австралійському містечку.

фото: Derry Moroney Photography | Facebook

До речі, сам Мороні живе на середньому узбережжі Нового Південного Уельсу. Протягом останніх трьох років він фотографує пейзажі, тварин і комах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про озеро Вестгейт в Мельбурні (Австралія), яке пофарбувалося в яскравий рожевий колір. Експерти стверджують, що це результат високої концетрации солі.

До того ж, українські вчені Тарас Білий і Денис Пишняк знайшли недалеко від станції "Академік Вернадський" в Антарктиді незвідане досі озеро.

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